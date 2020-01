Concurso da PM-BA: CORREIO traz simulado para revisão final de estudos

Mais de 112 mil candidatos vão disputar - na manhã de domingo, 19 - uma das 1,2 mil vagas no concurso público para soldado da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

O CORREIO dá uma ajuda àqueles que estão no sprint final da preparação e publica hoje um simulado com perguntas das disciplinas exigidas pelo edital.

A prova, de 80 questões, foi elaborada por professores do Curso Impacto: Major Estrela, Jonata Brandão, Marcão, Orlando Neto, Ulisses Dantas, Maria de Lourdes e Anderson Carmo.

O gabarito com as respostas certas será publicado nesta quinta, 16/1.

No domingo, os professores do Impacto vão participar, a partir das 16 horas, de uma live nas redes sociais do CORREIO para responder e comentar a prova do certame.

Bom estudo a todos.

Clique aqui para acessar o simulado e baixar o PDF ou confira abaixo.