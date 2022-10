Concurso do DPT: entenda por que edital pede conhecimentos de alvenaria para peritos

Estão abertas as inscrições do Concurso Público para o Departamento de Polícia Técnica(DPT) da Bahia. Serão 456 vagas, sendo 166 (cento e sessenta e seis) vagas para o cargo de Perito Criminal de Polícia Civil, 103 (cento e três) vagas para o cargo de Perito Médico Legista de Polícia Civil, 10 (dez) vagas para o cargo de Perito Odonto - Legal de Polícia Civil e 177 (cento e setenta e sete) vagas para o cargo de Perito Técnico de Polícia Civil.

Nessa edição, algumas exigências para perito criminal, a exemplo de conhecimentos em alvenaria, chamaram atenção dos candidatos pela especificidade, no entanto, os professores reconhecem que a cobrança é legítima e dizem respeito à formação desses profissionais depois do período de capacitação exigido para atuação no DPT.

O advogado e professor André Malheiros salienta que se a cobrança fosse de modo generalizado para qualquer função, seria ilegal porque as exigências precisam se adequar ao cargo. “A função de perito criminal da Polícia Técnica precisa ter tais conhecimentos específicos que serão adquiridos no curso de formação”, esclarece.

André Malheiros reconhece que as cobranças são legítimas e exigem que o candidato se prepare bem e se dedique ao curso de formação (Foto: Acervo Pessoal)

O professor Marcus Vinicius Mendes, o professor Marcão, do Curso impacto, salienta que a atividade do perito técnico consiste na identificação e análise de provas e dados que possam fornecer informações referentes a um crime, oferecendo ferramentas para a investigação e elucidação de crimes, logo, esses profissionais precisam ter um conjunto de habilidades e competências capazes de auxiliá-los na função. “Essa cobrança, com certeza, reduzirá a concorrência, mas o candidato não deve temer”, aconselha o professor.

Preparação

Para o professor Marcão, se o estudante quer se preparar bem, o ideal é se debruçar sobre os conteúdos exigidos no edital , ter contato com provas anteriores da banca e dar uma ênfase maior nos conhecimentos específicos ,pois eles são a grande novidade do concurso e vai ser o divisor de águas na hora da prova .”O ideal é que os candidatos procurem profissionais da área para facilitar o entendimento destes conteúdos”, esclarece.

Professor Marcão sugere que o candidato não se intimide e se debruce no que é solicitado no edital para garantir a aprovação (Foto: Acervo pessoal)

As provas para o DPT são de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) em parceria com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia e com a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. A avaliação contemplará provas objetivas e títulos, composto de 03 (três) etapas, estruturadas da seguinte forma: a) 1ª Etapa: Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) 3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório.

André Malheiros reforça a importância de que o candidato cuide do preparo emocional com o mesmo cuidado que estuda as matérias teóricas e, para tanto, é realizar o máximo de situações de prova, treinando corpo e o cérebro para ganhar autoconfiança. “A preparação para as provas é um tanto mais que complexa que apenas estudar disciplinas, é preciso estar bem consigo para não ser derrubado pelas pressões. Eu diria que o equilíbrio emocional responde por mais de 50% da aprovação”, explicou, salientando que um emocional forte também blinda o indivíduo no dia das avaliações.

Vantagens

Os salários são de R$ 4.357,37, acrescido de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ III), equivalente a R$ 2.261,27, podendo ser acrescidas outras vantagens hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 12.065,35. Para o perito Técnico de Polícia Civil, a remuneração inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.473,18, acrescido de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ III), equivalente a R$ 1.558,52, podendo ser acrescidas outras vantagens hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 4.873,18 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e dezoito centavos).

Para os cargos de Perito Criminal de Polícia Civil, Perito Médico Legista de Polícia Civil, Perito Odonto-Legal de Polícia Civil e Perito Técnico de Polícia Civil, além da aprovação, é preciso ter aptidão física e mental, ser aprovado no Curso de Formação de Policiais Civis da Academia de Polícia Civil da Bahia (ACADEPOL), ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, ser eleitor e estar em dia com seus direitos políticos e as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse, possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestadas por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, estaduais e federais, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria “B”, no mínimo.

As inscrições vão até o dia 10 de outubro. Maiores informações, acesse: www.idecan.org.br