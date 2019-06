Concurso elege musas e misses GG da dupla Ba-Vi

Com o objetivo de enaltecer as mulheres que fogem dos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, a a 5ª edição do concurso Musa do Ba-Vi Plus Size foi realizada no último domingo (2), no Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, no Centro Histórico de Salvador.. O evento elegeu musas e misses GG entre representantes dos dois principais clubes de futebol de Salvador, Bahia e Vitória.

Mais de 200 kg de alimentos foram arrecadados durante o concurso com a troca de ingressos. “Todo projeto é sem fins lucrativos. Nosso maior ganho é ver tantas mulheres levantando sua autoestima, assumindo suas curvas e entendendo que ela pode ser feliz e empoderada do jeito que ela é”, afirmou a idealizadora do evento, Priscila Batista.

Após votação presencial feita por um núcleo de jurados, Tatiana Magalhães, 29 anos, foi eleita a musa do seu time do coração, o Bahia. Monique Anjos, 22, foi a vencedora entre as representantes do Vitória. Elaine Xavier, 29 anos, ficou em segundo lugar e ganhou o título de miss tricolor, assim como Gloria Lobato, 48, eleita miss rubro-negra. Vitoria Catarina Alcântara e Fernanda Brasil ficaram com os terceiros lugares.