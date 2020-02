Concurso Negra e Negro Malê 2020 acontece no Pelourinho nessa quinta (6)

Acontece nessa quinta-feira (06) esaio do Bloco afro Malê Debalê no Pelourinho na noite dessa quinta-feira (06). que represetem a caminhada do povo negro desde os tempos da escravidão até os dias atuais. Nesse ano, o bloco definiu o tema "Refavelando: Malê retorna à África com Gilberto Gil", que além de trazer a tona questões sociais, homenageia também o grande artista, cantor e compositor.

Em 2020, o palco da Praça Quincas Berro D'Água receberá 14 cantidatos que disputam a coroa Malê. A festa começa partir das 20h. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e custam R$ 20 (inteira) e 10 (meia).

Considerado o maior balé afro do mundo, o Malê elege a cada novo ciclo um novo rei e uma nova rainha para representar o bloco durante o ano e abraça temas

O sigle Refavela foi lançado em 1974, quando Gil representou em seu disco fatos históricos ligados à diáspora africana e trouxe em suas canções referência de blocos afros e afoxés como Ilê Ayiê, Filhos de Gandhy e Badauê. O disco faz ainda uma alusão ao samba e tornou se áquela epóca uma verdadeira aula de história da ancestralidade poetisada e redorçada pela voz de Gil.





Serviço:

Concurso Negra e Negro Malê

Quando: dia 06 de fevereiro

Onde : Praça Quincas Berro D’Água – Pelourinho

Quanto: inteira – R$ 20, meia R$ 10

Horário: 20h

Classificação: 14 anos