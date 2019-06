Concurso para modelos negros será realizado em Salvador no próximo sábado (15)

Com o objetivo de valorizar a cultura e beleza negras, especialmente no mundo da moda e no mercado publicitário de Salvador, o Concurso Beleza Black chega a 21ª edição. Este ano, o tema é África Negra da Bahia. O evento, promovido pela agência One Models, será realizado no sábado (15), no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), com venda antecipada na agência One Models Bahia, na Avenida ACM, 2.573, Brotas (sala 1204).

O desfile, que terá abertura com música e dança, é assinado pelo coordenador do concurso, Pepê Santos. São 32 homens e 28 mulheres concorrendo ao título na categoria Adulto, com idades a partir de 18 anos. Será um vencedor por sexo. Os finalistas representam bairros de Salvador ou municípios baianos e irão desfilar com figurinos fornecidos por marcas apoiadoras do evento: Black Atitude, Negrif, Incid, Cantinho de Africa, Dendezeiro e Meninos Rei.

São 28 mulheres concorrendo ao título de Beleza Black 2019 na categoria Adulto (Foto: Samuel Castro / divulgação)

A avaliação será feita por 12 jurados, que são formadores de opinião e profissionais das áreas de moda, estética, comunicação, artes cênicas, além de ex participantes do concurso. Serão avaliados critérios como postura, andamento, simpatia, plástica, desenvoltura, estética e beleza. A agência One Models Bahia repassará uma premiação individual de R$1 mil (em produtos) para a categoria Adulto, além de um contrato de agenciamento por um ano com a empresa.

Afro Fashion Day

Os vencedores da categoria Adulto do Beleza Black irão desfilar no Afro Fashion Day deste ano. Nomes que já desfilaram na passarela mais negra do país saíram do concurso da One Models, a exemplo da modelo Priscila Santiago, que é Miss Bahia 2013, o modelo Gabriel Pitta, que desfilou para três grifes no São Paulo Fashion Week 2019, e Adryelhe Peixoto, eleita Miss Brasil 2018. O evento do CORREIO é realizado em celebração ao mês da Consciência Negra e já entrou para o calendário de moda da capital baiana.

Adryele Peixoto e Rafael Costa, vencedores da categoria Adulto do Beleza Black 2018 (Foto: divulgação)

Beleza Black Infantil

No último sábado (01) foram anunciados os vencedores do Beleza Black nas categorias Baby (3 e 4 anos), Infantil (5 e 6 anos), Mini (7 anos), Mirim (entre 8 e 10 anos), Pré Teen (11 e 12 anos), Teen (13 a 15 anos) e Juvenil (16 a 18 anos). O anuncio foi realizado em um evento no Hotel Sol Bahia Sleep, no bairro de Patamares. Os ganhadores foram (confira galeria de fotos no fim da reportagem):

Beleza Black Baby - Nadson de Jesus e Malaika Moreira

Beleza Black Infantil - Xandinho Cruz e Kiara Anjos

Beleza Black Mini - Thuan Pereira e Julia Dias

Beleza Black Mirim - João Guilherme e Emanuela Santos

Beleza Black Pré Teen - Nadson Kaique e Camila Rodrigues

Beleza Black Teen - Andressa Vitória e Kevin Carvalho

Beleza Black Juvenil - Thalia Neres e Gabriel Soares

