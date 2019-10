Concurso para policiais militares e bombeiros abre inscrições

Depois de quase dois anos desde o último concurso, o governo estadual abre inscrições nesta segunda-feira (21) para os interessados na carreira militar. Com a oferta de mil vagas para a Polícia Militar (QPPM) e 250 para o Corpo de Bombeiros (QPBM), o processo seletivo pretende ainda oferecer outras 1.250 vagas, que deverão ser preenchidas até 2021.

Assim como em 2017, a seleção está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e será composta de duas etapas: a primeira de provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, e a segunda de prova discursiva.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato ou candidata deverá ter idade entre 18 e 30 anos, ser brasileiro ou português, ter concluído o ensino médio ou uma formação profissionalizante correspondente, possuir habilitação na categoria B e uma altura mínima de 1,60m (para o sexo masculino) e 1,55 (para o sexo feminino). Além disso, o candidato precisa estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter aptidão física e mental e possuir idoneidade moral.

Curso

Vale salientar que o candidato aprovado realizará, inicialmente, o Curso de Formação de Soldado e do Corpo de Bombeiro, com direito a uma bolsa no valor de um salário mínimo. Uma vez que a formação esteja concluída, o estudante alcança o posto de soldado, com soldo de R$3.410,68 para uma jornada de 40 horas semanais de atuação em missões diversas da corporação.

De acordo com o coordenador do curso Cers Múltipla, o advogado e professor Cesar Tavolieri, diferentemente de outros concursos da área de segurança pública, o Teste de Aptidão Física (TAF) da PM BA e do CBM BA só ocorre após a homologação do resultado final, na fase dos exames pré-admissionais.

"O policial, desse modo, inicia a carreira como Soldado PM 2ª Classe no curso de graduação e, após o término do curso de formação e do período de estágio probatório, estará apto a se enquadrar na graduação de Soldado da PM 1ª Classe", esclarece.

O professor salienta que, após a primeira promoção, o policial poderá receber várias outras graduações de acordo com o tempo de serviço, por meio de abertura de vagas e realização de concursos internos, podendo chegar até a graduação de Subtenente Policial Militar.

"Dados oficiais divulgados pelo IBGE em 2015, informam existir 1 PM para cada 473 habitantes no país. Menos de 10% do percentual é de mulheres. Segundo a ONU, o ideal seria de 450 habitantes por policial", diz Tavolieri, indicando a necessidade de que novas vagas sejam abertas para a corporação atender à sociedade.

Atribuições de PMs e Bombeiros

Policiamento

Execução do policiamento ostensivo fardado, nas diversas modalidades; Policiamento ostensivo de segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de proteção ambiental, guarda de presídios e instalações vitais, além do relacionado com a prevenção criminal, justiça restaurativa, proteção e promoção aos direitos humanos, preservação e restauração da ordem pública

Prevenção

Atuação de maneira preventiva para dissuasão em locais ou áreas específicas e de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem; Garantia do exercício do poder de polícia aos órgãos públicos

Inteligência

Execução de atividades de inteligência, de forma integrada com o Sistema de Inteligência, e de participação em pesquisa, estatística e análise criminal;

Defesa civil

Execução de atividades de defesa civil e de prevenção, combate a incêndios e a situações de pânico;Execução das ações de busca e resgate, suporte básico de vida e salvamento de pessoas e bens;

Incêndios

Atuação nas atividades de prevenção e extinção de incêndios florestais; Realização de inspeções e vistorias de estruturas, edificações e áreas de risco, bem como de perícias de incêndio e explosão