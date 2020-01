Concurso público: Bahia tem mais de 600 vagas abertas

O ano de 2020 chegou somando 645 vagas com inscrições abertas em concursos na Bahia para diversos cargos com remunerações que podem chegar a R$ 9 mil. O município de Catu está localizado a 78 km de Salvador abre hoje (6/1) o seu processo seletivo. São 361 vagas de contratação de regime temporário (REDA).



O prazo do contrato é de até 12 meses prorrogável para mais um ano com salários de até R$ 2,8 mil. As taxas de inscrição são de R$ 20 (nível superior) e R$ 10 (nível médio). O cadastro deve ser feito presencialmente no Centro de Cidadania Digital (antigo Mercado da Farinha), que fica na Praça Lourenço Oliviere, s/nº, no centro da cidade. O prazo termina dia 17.

“Em geral, o ano de 2020 promete diversas oportunidades para quem pretende ser servidor público. Segurança Pública, arrecadação e prefeituras são setores que devem trazer muitas oportunidades, com excelentes remunerações. Outras áreas prioritárias são as Jurídicas e de Tecnologia da Informação (TI)”, avalia o professor e diretor de Mentoria e Coaching do Gran Cursos Online, Fernando Mesquita.

As demais oportunidades para Bahia estão nas prefeituras de Conceição do Jacuípe e São José do Jacuípe. Este último município é onde se encontra a maior remuneração ofertada neste período para o estado: R$ 9 mil. No entanto, o concurseiro vai precisar correr para se inscrever, visto que o prazo se encerra hoje.

São 100 vagas. Há oportunidades para serviços gerais, motorista, porteiro, agente administrativo, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo. O cadastro está disponível no www.notusinstituto.com.br/informacoes/10/. O valor varia de R$ 50 (fundamental) a R$ 90 (superior). Já em Conceição do Jacuípe, são 468 vagas para todos os níveis e o salário é de até R$ 3.616,82. Mais informações no edital do concurso.

Fernando Mesquita diz que na Bahia há potencial para surgimento de novos concursos durante o ano, e cita como exemplos os tribunais de Contas e de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. “O estado possui uma carência de servidores em diversos órgãos e os concurseiros devem ficar atentos”.

Brasil

E o candidato pode iniciar a preparação para conquistar uma carreira pública em 2020. Até o momento são são 24.301 vagas em 209 concursos abertos em todo país.





OS 10 MAIORES SALÁRIOS EM CONCURSOS Instituição Vagas Remuneração Escolaridade Prazo Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) 229 R$ 20.458,48 Fundamental, Médio e Superior 16/01 Prefeitura de Cafelândia (PR) 06 R$ 17.711,60 Fundamental, Médio e Superior 07/01 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 16/03 Prefeitura de Arapongas (PR) 223 R$ 15.973,31 Fundamental, Médio e Superior 27/01 Prefeitura de Ibiá (MG) 150 R$ 15.813,8 Fundamental, Médio e Superior 10/01 Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) 64 R$ 15.456,59 Fundamental, Médio e Superior 10/01 Prefeitura de Icaraíma (PR) 41 R$ 15.203,66 Médio e Superior 12/01 Prefeitura de Gaspar (SC) 19 R$ 15.070,67 Médio e Superior 26/01 Prefeitura de Quissamã (RJ) 69 R$ 14.157,48 Fundamental, Médio e Superior 17/01 Prefeitura de Rio do Sul (SC) 31 R$ 13.653,19 Fundamental, Médio e Superior 16/01





E é em uma prefeitura mineira que está a maior remuneração. O município de São Sebastião do Paraíso tem 229 vagas em 74 áreas com salários de R$ 20.458,48. As inscrições vão até o dia 16 de janeiro e devem ser pessoalmente (Rua Pimenta de Pádua, nº 1237, Centro) ou no site imam.org.br/sitenoticia/processo_seletivo.aspx. Não há mais detalhes sobre o valor da taxa.



PREPARAÇÃO COMEÇA AGORA

Foco em uma área Não dá para apostar em várias áreas diferentes ao mesmo tempo. A dica do professor e diretor de Mentoria e Coaching do Gran Cursos Online, Fernando Mesquita é potencializar as chances de aprovação em uma área. “Isso vai ajudar a elaborar um plano de estudos que permita encurtar a preparação”, aconselha Mesquita.

Estudo consistente Criar uma rotina de estudos é sempre um desafio para os concurseiros, por isso desenvolva estratégias que consigam consolidar um método: “estudar com consistência é uma das formas mais certeiras de atingir a aprovação. Estude nos mesmos horários e associe toda sua preparação a outras atividades fixas no dia”.

Técnica O especialista reforça mais uma vez a importância de ter um bom material para estudar e desenvolver ferramentas para ‘catalisar’ seus estudos. “Não deixe de criar um bom e sucinto material de revisão e de resolver questões todos os dias”, recomenda.