Concurso Rainha do Carnaval é adiado; nova data ainda não foi divulgada

Com 27 anos de história, o concurso que elege a Rainha do Carnaval de Salvador já é tradição. Porém, a final do evento, que aconteceria na noite desta quinta-feira (21), no Fiesta Bahia Hotel, localizado no Itaigara, foi cancelada. A nova data ainda não foi divulgada.

De acordo com Gorgônio Loureiro, coordenador geral da competição, que tem 12 candidatas, o adiamento aconteceu por problemas de produção.

"Não conseguimos confirmar o local e também tivemos problemas com a decoração", comentou ele, destacando que o evento é sediado no Fiesta Hotel desde 2013.

Relembre a primeira fase da seletiva

Segundo Loureiro, não houve prejuízos financeiros, no entanto, o tradicional desfile da Rainha com o bloco Habeas Copos (Barra-Ondina), que aconteceria nesta sexta-feira (22), não poderá ser realizado.

"Infelizmente não tem como. O prazo está muito apertado", declarou. Nova data, de acordo com o coordenador, deverá ser divulgada até quinta-feira (21).