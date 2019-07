Concurso seleciona talento feminino para clipe de Luedji Luna

O Music Video Festival oferece a chance de um novo talento feminino do audiovisual assumir a função de co-diretora na realização do videoclipe de uma música inédita de Luedji Luna e Zudzilla. A vencedora do concurso, parceria com a Spcine e Stink Films, exercerá sua função sob a tutela da diretora Ariela Dorf e equipe da produtora Stink Films.

As inscrições estão abertas no site do Music Video Festival e seguem até o dia 11 de agosto. Para concorrer, a candidata deverá ser necessariamente do gênero feminino e não ter realizado nenhum clipe profissional ou trabalho audiovisual comercial até 2 anos antes do anúncio das inscrições. A vencedora será anunciada no site e redes sociais do Music Video Festival no dia 26 de agosto.

Em 2018, o programa deu origem ao clipe 'Cira, Regina e Nana', dos artistas Jaloo e Lucas Santtana. "Este será o quinto clipe realizado através do Music Video Festival, com o objetivo de promover a inserção de novos talentos no mercado. Em quase todas as realizações anteriores, os talentos acabaram sendo absorvidos pelas produtoras parceiras, e daí para outros trabalhos, o que nos mostra que as apostas são genuínas", diz Lia Vissotto, idealizadora e diretora do Music Video Festival.