Concursos: 969 vagas abertas na Bahia e em seleções federais

Quem mantém a rotina de estudos para concursos ou quer investir na carreira pública, pode aproveitar as mais de 900 vagas abertas em editais federais e as oportunidades na Bahia, que estão com inscrições abertas. Os melhores salários estão na prefeitura de Ribeira do Pombal: R$ 8.449,26.

Lá, são 144 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições vão até 3 de setembro, no site do Instituto Brasileiro Educar Conquista, que organiza a seleção. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 98.

Também há vagas abertas no Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono), que engloba os estados da Bahia e Pernambuco. São 120 vagas para níveis médio e superior, em Recife e Salvador. Os salários são de R$ 1.893, 60 e R$ 4.882, 47. As inscrições vão até 8 de outubro, no site do Instituo Quadrix. A taxa de inscrição varia de R$ 46 a R$ 53.

O concurso para 30 vagas da Secretaria de Saúde (Sesab) encerra as inscrições nesta segunda-feira (24). As vagas são para técnico de nível superior, nas áreas administrativa e de ciências jurídicas. O salário é de R$ 2.729,78. As inscrições devem ser realizadas no site da Sesab.

A prefeitura de Ituaçu, no Sudoeste do estado, também está com 6 vagas abertas, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Salários vão até R$ 2.290,00. As inscrições devem ser realizadas no site MS Concursos, até 1º de setembro.

Concursos federais

Quem prefere uma carreira federal, pode se candidatar a uma das 669 oportunidades disponíveis. No Ministério da Economia, por exemplo, são 350 vagas abertas. O processo seletivo é para especialistas em tecnologia da informação em atividades técnicas de complexidade gerencial, de tecnologia da informação e de engenharia sênior para a execução de projetos relacionados à Estratégia de Governo Digital.

O salário é de R$ 8.300,00. As inscrições devem ser feitas até 2 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 60.

O processo seletivo terá prova objetiva e prova de títulos. As provas objetivas serão realizadas em 11 de outubro em Brasília/DF, Belém/PA, Florianópolis/SC, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Forças armadas

Para a Aeronáutica, estão abertas 289 vagas no Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre de 2021. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio, não ter menos de 17 anos nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFS 2/2021.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 26 de agosto pelo site. O valor da taxa é de R$ 60.

Já na Marinha, são 24 vagas para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2020). Os aprovados vão atuar na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares. São 11 vagas para a área técnica de eletroeletrônica, distribuídas entre as especialidades de comunicações interiores e eletricidade. Outras 13 vagas são para a área técnica de mecânica, distribuídas entre as especialidades de máquinas e motores.

Candidatos devem ter mais de 18 anos e menos de 25 anos em 1º de janeiro de 2021, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de curso técnico de nível médio relativo à área. As inscrições devem ser feitas de 25 de agosto a 5 de outubro pelo site. A taxa é de R$ 44. Durante o curso, o candidato terá remuneração de R$ 1.414,82.

No Exército são 6 vagas abertas para Curso de Formação de Oficiais da Ativa (CFrm) do Quadro de Engenheiros Militares de 2020/2021. São 5 vagas para engenharia de computação e 1 para engenharia de produção. Os candidatos devem ter concluído o nível superior em engenharia.

O curso de formação será realizado no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. Os candidatos devem ter, no máximo, 26 anos de idade e altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo masculino e de 1,55m para o sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas até 1º de setembro por meio do site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa é de R$ 110.