Concursos abrem 15 mil vagas temporárias e efetivas na Bahia

A semana começa repleta de oportunidades para quem deseja ingressar em cargos públicos, sejam para vagas definitivas, contratações temporárias, estágios ou até cursos de formação para as carreiras militares.

São mais de 241 mil vagas em todo o País, além dos cadastros reservas. Na Bahia, o concurso do IBGE oferta 14.395 vagas. Há oportunidades em todos os 417 municípios do estado, sendo 2.977 em Salvador e o restante (11.418) fora da capital.Junto aos demais concursos, perfazem um total de 15.998 vagas.

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA - BA), por exemplo, está selecionando profissionais de nível superior para compor o quadro de servidores efetivos da autarquia, além de formar cadastro de reserva contendo 32 classificados. A seleção das sete vagas ficará a cargo do Instituto Quadrix e a lotação será em Salvador.

Na capital também tem a seleção do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE - BA) para contemplar o programa de estágio, que irá preencher 42 postos, mais cadastro reserva. As oportunida des são para estudantes de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada pela empresa Planejar Consultoria, com possibilidades para Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal; Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Gestão Ambiental, Design Gráfico / Publicidade, Jornalismo / Comunicação Social e Psicologia. O valor da bolsa estágio é de R$ 500,00 para estudantes do ensino médio e técnico e de R$ 800,00 para estudantes do ensino superior. O estagiário terá direito ainda a auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

A jornada de estágio é de 20 horas semanais, podendo ser realizada de segunda à sexta, no turno matutino, com quatro horas diárias ou de segunda à quinta, no turno vespertino, com cinco horas diárias.

Interior

Na região metropolitana, a Prefeitura de Mata de São João abriu processo seletivo para profissionais de nível médio/técnico e superior para contratação temporária. São 32 vagas para preenchimento imediato na Administração Pública Municipal.

Prosseguem abertas, até o dia 25, as inscrições para o concurso da Prefeitura de Paulo Afonso, que selecionará candidatos dos níveis técnico, médio e superior para ocupar 452 vagas para contratação imediata. Sob a responsabilidade da Consulpam, a seleção oferece remunerações que variam de R$ 1.100 a R $ 5.500.

A Prefeitura de Serrinha também está buscando profissionais de nível fundamental, médio e superior para compor o seu quadro de servidores efetivos. São 149 vagas imediatas, além de for mar cadastro de reserva. O concurso público é organi-

zado pela empresa Seleta.

IBGE

Outro destaque da semana é o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujas inscrições prosseguem até o próximo dia 24 de março . Estão abertas 5.462 vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM); 22.676 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS); e 180.557 vagas para Recenseador em todo o país.

De acordo com o professor Charles Petersen, os candidatos precisam saber que sem revisão não há memorização. Portanto, somente aulas e leitura não é suficiente. “É preciso fazer muitos exercícios e revisão, sob pena de esquecer 80% do conteúdo assimilado”, orienta.

Ele lembra que quem deseja uma boa performance não pode negligenciar Português e conhecimentos técnicos. “O aluno deve equilibrar seu estudo dando mais horas para o conteúdo que sabe menos e é importante. A tendência é estudar somente o que gosta. E isso não funciona”, ensina, destacando que se deve focar no que quer. "Não adianta apostar naquilo que supostamente seja mais fácil".