Concursos em prefeituras oferecem salários acima de R$5 mil

Para além dos benefícios de um cargo público, como estabilidade, benefícios diversos e uma alternativa à crise de empregos na iniciativa privada, os concursos abertos para as prefeituras baianas e brasileiras estão oferecendo cargos com salários maiores que R$ 5 mil, sendo, assim, uma excelente de oportunidade de colocação, especialmente para os profissionais das áreas de Engenharia e Saúde.

Com inscrições abertas até o dia 27, a Prefeitura de Porto Seguro, por exemplo, oferece remunerações que podem chegar a R$ 8.333,60. São 579 vagas para ingresso imediato e mais 1.487 para formação de cadastro reserva, totalizando 2.066 vagas em disputa para os níveis médio, técnico e superior. Esse concurso, em particular, será realizado pelo Instituto Brasil de Educação (Ibrae). As inscrições só podem ser feitas via internet, através do site.

O professor e advogado André Malheiros salienta que, geralmente, a concorrência nesse tipo de certame está repleta de candidatos que pecam no preparo e, por isso mesmo, quem está encarando os estudos com seriedade precisa treinar questões, sobretudo, porque as bancas elaboradoras de provas costumam repetir o estilo e até mesmo alguns temas.

“A minha dica é olhar sempre as provas dos últimos concursos realizados pela instituição responsável pela seleção, além de verificar o edital com muito cuidado, estabelecendo uma estratégia de estudo que priorize a importância de cada matéria”, sugere o professor, ressaltando que os editais costumam trazer o número de questões por matéria.

Para Malheiros, essa familiarização com o estilo das questões solicitadas, inclusive, reduz a indução ao erro durante a realização das provas. O professor lembra que em muitas questões existem pequenas armadilhas que, de pronto, já eliminam os candidatos despreparados. “Por vezes, em questões de verdadeiro e falso, por exemplo, a presença de mais sentenças afirmativas e apenas uma negativa favorece a percepção de que a opção correta está nas afirmativas e nem sempre é bem assim”, esclarece.

Ele ressalta ainda que quando a seleção visa cargos específicos, é fundamental conhecer muito bem os temas próprios de cada função. “Os concursos que envolvem o Direito Administrativo ou Constitucional costumam exigir a literalidade dos artigos da lei, por isso mesmo, é importante conhecer o que é pedido, mas não há necessidade alguma de decorar leis e artigos”, orienta, lembrando que uma leitura atenta é suficiente.

Outra boa oportunidade em termos salariais é oferecida pela Prefeitura de Orobó, no estado vizinho de Pernambuco, que está oferecendo 173 vagas (sendo 13 destinadas a pessoas com deficiência) para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a até R$ 6 mil. As provas serão aplicadas pela Consultoria Técnica e Planejamento e as inscrições serão aceitas até 6 de novembro.

Concurso Vagas Salários Escolaridade Inscrições Prefeitura de Porto Seguro 2.066

R$ 1.250,00 e R$ 8.333,60



Médio, técnico e superior

27 de outubro SAAE de Juazeiro (empresa municipal) 62

até R$ 5.439,10



Fundamental, médio e superior

21 de outubro Prefeitura de Governador Valadares(MG) 1.150 R$ 5.075,30

Fundamental, médio/técnico e superior

18 de novembro e 18 de dezembro Prefeitura de Vitória(ES) 151

até R$ 8.143,00



Fundamental, médio/técnico e superior

30 de outubro Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes(SE) 53

R$ 998,00 e R$ 6.400,00



Fundamental, médio/técnico e superior

18 de outubro Prefeitura de Quixeramobim(CE) 400

R$ 998,00 a R$ 8.000,00



Fundamental, médio, técnico e superior

6 de novembro

Estratégia de estudo

Edital Ao identificar o concurso e a vaga para qual vai concorrer, leia o edital com atenção, verificando o que será cobrado, o tipo de prova, a instituição responsável pela seleção, o peso que cada disciplina terá. A partir daí, monte seu cronograma de estudos, priorizando as disciplinas com maior peso para cada cargo

Matérias específicas O candidato deve gabaritar as questões específicas da sua área. Então, verifique o que será exigido e se concentre em atualizar as informações sobre elas

Básicas As disciplinas básicas, como Língua Portuguesa, por exemplo, devem ser treinadas antes mesmo do lançamento do edital e é preciso dispensar um tempo diário, mesmo que menor, para que esses conteúdos estejam sempre bem treinados

Direito Os concursos públicos para prefeituras, geralmente, pedem Direito Administrativo e Constitucional. A exigência se concentra na solicitação da letra fria da lei, exigindo o que é dito, sem a necessidade de atualizar interpretações novas julgadas pelo STF, por exemplo. Candidatos de outras áreas não precisam decorar lei