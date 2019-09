Concursos oferecem mais de 10 mil vagas na Bahia

A crise econômica e as dificuldades enfrentadas pela iniciativa privada colocaram os concursos públicos novamente em alta. Uma das apostas dessa semana são as oportunidades oferecidas pelas administrações municipais no interior da Bahia.

São 6 prefeituras com inscrições abertas que somam 632 oportunidades. Há chances ainda na empresa de saneamento de Juazeiro (SAAE), 62 vagas. A Bahia ainda tem 2,8 mil vagas de estágio e o Poder Judiciário Estadual outras 7 mil oportunidades para conciliador e juiz leigo (ver quadros). Total de 10.494 vagas.

Distante 108 km da capital, Alagoinhas abriu concurso para preenchimento de 128 vagas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.165,47 a R$ 2.817,47. A mesma prefeitura também está selecionando 84 profissionais pelo Regime de Direito Administrativo (REDA) em diversos níveis de escolaridade, com remunerações entre R$ 1.590,26 e R$ 2.817,47.

OPORTUNIDADES ABERTAS NO INTERIOR Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Alagoinhas 128 R$ 1.165,47 e R$ 2.817,47 Médio, Técnico e Superior 01/10 Prefeitura de Alagoinhas/REDA 84 $ 1.590,26 a R$ 2.817,47 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 24/09 Prefeitura de Cruz das Almas 145 R$ 998,00 a R$ 3.069,29 Fundamental, Médio e Superior 02/10 Prefeitura de Paratinga 70 R$ 1.014,00 Médio 29/09 Prefeitura Municipal de Ipiaú 200 até R$ 10.000,00 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 24/09 Prefeitura de Paulo Afonso 05 R$ 1.980,00 Superior 25 e 27/09 SAAE de Juazeiro 62 até R$ 5.439,10 Fundamental, Médio e Superior 21/10 SAEB/SRH/DRH(estágio) 2.838 R$ 1.464,00 Superior 04/10

Caminho das pedras

De acordo com o fundador do Núcleo de Aprendizado Colaborativo (NACO), o administrador, advogado e professor César Tavolieri, embora esses concursos sejam aplicados por órgãos distintos, existe sempre um esqueleto único para todos os cargos e este deve ser bem interpretado.

“A diferença de peso é significativa entre as matérias gerais e as específicas. Quanto às específicas de cada setor, deve-se entender que o conhecimento prático difere agressivamente do conhecimento teórico. Assim, deve-se estudar a teoria de forma a conseguir uma base robusta. Estudando primeiro os assuntos teóricos e depois partir pra resolução de questões”, sugere.

César Tavolieri, fundador do Núcleo de Aprendizado Coletivo dá dicas para enfrentar concursos para prefeituras

Saúde em alta

Outra excelente oportunidade, especialmente para os profissionais da área de saúde, está nas 200 vagas oferecidas pela Prefeitura Municipal de Ipiaú, com salários que podem alcançar até R$ 10 mil. As vagas são para Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (várias especialidades e Veterinário), Odontólogo, Odontopediatra, Terapeuta Ocupacional, Condutor Socorrista, Oficineiro, Técnico em Enfermagem, Téc. em Farmácia, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Radiologia e Técnico em Saúde Bucal.

Em Cruz das Almas, a oferta de 145 vagas são para os cargos de níveis fundamental, médio e superior e os honorários variam de R$ 998,00 a R$ 3.069,29, em regime de 20 a 40 horas semanais.

Como coordenador de cursos preparatórios há mais de 10 anos, César Tavolieri sugere que os alunos devem se preparar por meio de técnicas diferenciadas de aprendizado, como entender o seu cronótipo e o seu temperamento para amenizar os erros mais cometidos pelos concurseiros.

“É essencial aprender a fazer a leitura das questões aplicando a teoria, aprender a interpretação clara na leitura e técnicas estratégicas para realização das provas. Além de um cuidado especial com a questão emocional que é um fator determinante numa situação de avaliação como essa”, complementa.





ATENÇÃO AO CERTAME DO TJ-BA

Concurso - O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ - BA) pretende preencher 7 mil vagas para as funções de Conciliador e Juiz Leigo. A seleção ficará sob a responsabilidade do Cebraspe, com o método Cespe.

Conciliador - O candidato a essa vaga precisa ter o curso superior de bacharelado em Administração, Direito, Psicologia ou Serviço Social, ou ainda estar matriculado e cursando o 4º ano ou 7º semestre dessas formações

Juiz Leigo - Para concorrer a essa oportunidade é preciso ter a formação completa em Direito e possuir, no mínimo, dois anos de experiência em advocacia.

Jornada - A jornada de trabalho é de 30 horas semanais. A remuneração base é de R$ 3.581,83 para Conciliadores, e R$ 9.895,76 para Juízes Leigos, mas os profissionais receberão uma "unidade de valor" por audiência realizada.

Inscrições - As inscrições podem ser feitas até 18 horas do dia 23 de setembro de 2019, apenas via internet, através do site www.cebraspe.org.br/ concursos/tj_ba_19_processo_seletivo. O valor da inscrição é de R$ 60,00 para Conciliador e de R$ 100,00 para Juiz Leigo.

Provas - A seleção terá prova objetiva, em caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, etapa de caráter apenas classificatório. A prova objetiva será realizada na data provável de 27 de outubro de 2019 nos municípios de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Para Juiz Leigo, o exame terá duração de 5h, no turno matutino. Conciliador farão prova de 4 h, no turno vespertino.