Concursos Públicos: confira os principais processos seletivos com inscrições abertas

Os concursos públicos atraem milhares de pessoas que buscam oportunidades oferecidas por meio de processos seletivos que concedem emprego em órgãos públicos. Durante o ano, diversos certames em diferentes áreas são lançados em todo o país. Dentre os mais esperados estão os concursos do IBGE, que está ofertando mais de 22 mil vagas, o do Ministério da Economia e da Marinha, com 590 e 980 vagas respectivamente.





O processo de intermediação de um concurso é feito pelas instituições conhecidas como bancas organizadoras. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Carlos Chagas (FCC) e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Uma vez definida a banca, o edital do concurso pode ser publicado. Só então os interessados podem iniciar os trâmites para fazer a inscrição.





Confira, abaixo, a lista de concursos com editais lançados:

Ministério da Economia: 100 vagas imediatas e 490 vagas de cadastro reserva para quatro cargos Médio, Técnico e Ensino Superior).

Aeronáutica: 223 vagas para nível médio

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil): cadastro de reserva em cargos de nível superior

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 22.409 vagas de nível médio

Marinha: 980 vagas

Prefeitura de Bacurituba (MA): 26 vagas

Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC): 60 vagas

Prefeitura de Birigui (SP): 74 vagas

Prefeitura de São Valério do Sul (RS): 13 vagas

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná: 69 vagas

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brusque (SC): 11 vagas





* Com informações do G1

