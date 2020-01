Concursos públicos: mais de 5,5 mil vagas nas principais capitais do país

Das mais de 18 mil vagas de concurso abertas no país, 5.447 delas estão nas principais capitais com oportunidades de remuneração atraentes para todo tipo de concurseiro. Apesar de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal concentrarem o maior número de certames, o maior salário está no sul do Brasil. O concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) tem 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto com remuneração inicial de R$ 25.851,96.

As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro através do site portalfaurgs.com.br/concursos. A taxa custa R$ 258. A carreira exige nível superior em Direito e, pelo menos, três anos de atividade jurídica.

Para o professor de Língua Portuguesa do AlfaCon, Alexandre Soares, boa parte das vagas estão, sobretudo, na área fiscal. “A concorrência varia de acordo com o tipo de prova e para qual área haverá o concurso. Áreas fiscais costumam ser muito concorridas, mas o que é preciso ter em mente é que um concurso em uma determinada capital pode ser realizado por qualquer pessoa de qualquer lugar do país, por isso que a concorrência tende a ser alta”, avalia Soares.

Em termos de vagas, chama atenção o processo seletivo para a Fundação Saúde, na capital carioca. São 4.081 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 6,4 mil. O prazo para as inscrições termina no dia 23 de janeiro e o cadastro deve ser feito no site da Instituto Consulplan, organizadora do certame (www.consulplan.net). As taxas variam de R$ 70 a R$ 110, a depender do nível de escolaridade e cargo.





OPORTUNIDADES NAS PRINCIPAIS CAPITAIS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Universidade Federal do Acre (Ufac-AC) 6 R$ 4.180,66 Médio e Superior 07/02 Ministério Público do Ceará (MP-CE) 30 R$ 5.919,00 Médio e Superior 21/01 Universidade Federal do Ceará (UFC-CE) 26 R$ 4.638,00 Médio, Técnico e Superior 02/02 Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) 9 R$ 3.500,00 Superior 13/01 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 27 R$ 2.446,96 Médio e Técnico 02/02 Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) 327 R$ 5.139,80 Médio, Técnico e Superior 10/02 Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA) 23 R$ 8.207,86 Médio, Técnico e Superior 06/02 Docas do Pará (PA) 20 R$ 1.786,00 Médio 23/01 Secretaria de Saúde do Recife (Sesau-Recife) 695 R$ 13.585,50 Médio, Técnico e Superior 13/01 Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono 1) 70 R$ 3.245,00 Médio e Superior 13/01 Conselho Regional de Química da 3ª Região (CRQ 3) 15 R$ 3.683,15 Técnico e Superior 23/01 Fundação Saúde Rio Janeiro (RJ) 4081 R$ 6.442,00 Médio, Técnico e Superior 23/01 Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) 190 Não informado Técnico e Superior 22/01 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 45 R$ 25.851,00 Superior 05/02 Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia (CRESS-RO) 29 R$ 3.007,00 Médio e Superior 03/02 Hospital Ipiranga (SP) 24 R$ 1.705,00 Médio 24/01 Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) 25 R$ 1.765,00 Médio e Técnico 24/01





Na hora de optar por um estado ou outro, a dica é definir que área existe uma identificação maior, como recomenda o especialista. “O segredo é não estudar para passar e, sim, estuda até passar, com disciplina e muita persistência”, completa.

Bahia

O único concurso aberto no estado da Bahia teve o seu edital cancelado. Segundo informações da Prefeitura de Catu, um novo processo seletivo será lançado no prazo máximo de dez dias. No edital anterior estava prevista a oferta de 344 vagas temporárias em Regime Seletivo Simplificado (Reda) com salários de até R$ 3,6 mil.

Ainda de acordo com a prefeitura do município, ficam validadas para o processo seguinte as inscrições que já foram efetivadas antes da decisão. Porém, o candidato inscrito também pode pedir a devolução da taxa de inscrição. O requerimento de devolução deve ser realizado através do e-mail: contato@catu.ba.gov.br. É exigido a que seja anexada mensagem o comprovante de pagamento e o telefone para contato.





CONCURSEIRO INICIANTE

Direcionamento É preciso planejar a rotina de estudos e buscar um direcionamento na área que pretende conquistar uma vaga. vale conversar com concurseiros mais experientes, buscar auxílio de professores e pesquisar bastante na hora de montar este cronograma.

Estudo Comece estudando as maérias básicas (Português, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática) e as que tem domínio. Aos poucos, vá acrescentando na rotina, as disciplinas mais complexas, sobretudo, as jurídicas, como Direito Administrativo e Constitucional, por exemplo.

Entenda seu tempo A aprovação não vai vir de uma hora para outra. O resultado de todo este processo de estudo ele vai vir de médio a longo prazo.

Ritmo Mantenha um ritmo contínuo de estudos. Estabeleça metas que você pode cumprir de acordo com o tempo que realmente é possível se dedicar. Por isso, a importância de uma estratégia de estudos eficiente para que o candidato não perca o pique, ou o estímulo e abandone a preparação no meio do caminho. A tarefa não é fácil, mas uma hora a aprovação chega.