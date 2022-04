Confeiteira Fátima Bem Casados morre aos 67 anos

Faleceu na noite desta terça-feira (26), aos 67 anos, a confeiteira Maria de Fatima da Rocha Rodrigues, conhecida como Fátima Bem Casados, referência na produção do tradicional doce em Salvador.

Querida no mercado de eventos, Fátima estava internada no Hospital São Rafael, em Salvador, desde 30 de março. Ela enfrentava o tratamento de um tumor neurológico desde janeiro de 2022 e teve uma reação adversa rara a medicação do tratamento, de acordo com apurado pelo Alô Alô Bahia.

Fátima foi secretária executiva de políticos antes de ser um dos principais nomes no setor de festas, no qual atuava há quase duas décadas. A empresária deixa um legado que será continuado pela família e equipe de trabalho.

Conhecida pela qualidade e sofisticação de sua marca, tornou-se a maior produtora do docinho na Bahia, além de atender a eventos em outros estados e, também, no exterior, em países como Alemanha, Suíça, Estados Unidos e Canadá.

