Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quarta-feira (14)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

10h - Carreata em Santo Antônio de Jesus

Tarde

12h45 - Caminhada em Cruz das Almas

14h50 - Carreata em Cabeceiras do Paraguaçu

16h - Carreata em Conceição da Feira

Noite

18h - Carreata em Santo Amaro

20h - Carreata em Saubara

Jerônimo Rodrigues (PT)

Tarde

12h – Salvador | Entrevista para a TV Bahia

14h30 – Inhambupe | Carreata

16h – Alagoinhas | Carreata

João Roma (PL)

Manhã

07h30 – Entrevista à Rádio Sociedade News de Feira de Santana

09:00 – Visita ao Centro de Abastecimento de Feira de Santana

Tarde

12h15 – Entrevista ao BN no Ar na Rádio Salvador FM, em Salvador

Noite

18h50 – Entrevista ao Jornal Band Cidade, da TV Band Bahia, em Salvador

20h22 – Live Papo com Roma



Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

Visita ao município de Cachoeira

Tarde

14h - 17h - Panfletagem em frente aos portões da UNEB, UFRB e IFBA em Santo Antônio de Jesus

17h - Coletiva com a imprensa local, evento no Solemar Hotel, com a candidata ao Senado Tâmara Azevedo, a co-vereadora e candidata a deputada federal Laina Crisóstomo, o vereador e candidato a deputado estadual Jhonatas Monteiro e o Movimento Raízes

Noite

