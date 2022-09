Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quinta-feira (22)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

09h30 - Carreata em Pilão Arcado

Tarde

13h15 - Caminhada e Evento em Itamaraju

16h30 - Carreata em Itapebi

Noite

18h - Carreata em Itagimirim

20h - Carreata em Eunápolis





Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

9h30 – Canarana | Carreata

Tarde

14h – Souto Soares | Carreata

15h30 – Iraquara | Carreata

17h – Seabra | Caminhada e comício





João Roma (PL)

Manhã

09h – Atividades de campanha em Itabuna

Tarde

12h – Atividades de campanha em Ilhéus

17h – Atividades de campanha em Guanambi



Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

09h30 - Entrevista para a Ordens dos Advogados da Bahia (OAB)

10h30 - Reunião com grupo de mobilidade urbana da cidade de Salvador

11h - Reunião com representantes da Guarda Municipal

Tarde

14h - Reunião com o Sinjorba

Reunião com a coordenação de campanha

Noite

18h30 - Reunião com a comunidade do Subúrbio para discutir proposta de retorno do trem