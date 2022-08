Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia no fim de semana (27 e 28)

ACM Neto (União Brasil)

Sábado

Manhã

09h - Carreata no bairro de Cajazeiras, em Salvador

Tarde

13h35 - Carreata em Arataca

15h - Carreata e evento político em Pau Brasil

Noite

18h - Carreata e evento político em Santa Luzia

Domingo

Manhã

10h - Carreata em Apuarema

10h55 - Carreata em Itamari

11h55 - Carreata em Nova Ibiá

Tarde

12h45 - Carreata em Piraí do Norte

13h35 - Carreata e evento em Presidente Tancredo Neves

15h55 - Carreata em Teolândia

16h50 - Carreata em Wenceslau Guimarães

Noite

18h - Carreata e comício em Gandu

Jerônimo Rodrigues (PT)

Sábado

Manhã

9h – Taperoá | Carreata

10h30 – Nilo Peçanha | Carreata

Tarde

14h – Ituberá | Carreata no município.

15h – Igrapiúna | Carreata no município.

16h30 – Camamu | Carreata no município.

Noite

18h – Itacaré | Carreata no município e comício

Domingo

Manhã

8h – Gravação para o programa eleitoral.



João Roma (PL)

Sábado



Manhã



08h50 – Recepção ao candidato Jair Bolsonaro em Vitória da Conquista

09:00 – Moto-carreata com o candidato Jair Bolsonaro em Vitória da Conqusta

10:00 – Pronunciamento do candidato Jair Bolsonaro em Vitória da Conquista



Tarde

Reunião com lideranças regionais



Domingo

Manhã

Vitória da Conquista



Tarde

13h00 – Visita à festa do vaqueiro em Serra Preta



Kleber Rosa (PSOL)

Sábado

Manhã

Reunião com a coordenação de campanha

Tarde

16h - "Arrastão PSOL com Lula", saída do Cristo da Barra

17h - Inauguração do comitê de Marcos Resende, Barris

18h - Inauguração do comitê do candidato a deputado federal Mário Diniz ( PSOL), no comitê 50, localizado no Rio Vermelho



Domingo (27)

Manhã

Reunião com lideranças comunitárias de Salvador

Tarde

Panfletagem durante o jogo do Bahia na Fonte Nova