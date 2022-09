Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia no final de semana (3 e 4)

ACM Neto (União Brasil)

Sábado

Manhã

10h00 - Carreata e concentração em Jaguaquara

12h10 - Carreata em Entroncamento de Jaguaquara

Tarde

13h00 - Carreata em Itiruçu

13h55 - Carreata em Lajedo do Tabocal

14h45 - Carreata e concentração em Maracás

16h40 - Carreata em Planaltino

17h55 - Carreata em Nova Itarana

Noite

19h00 - Concentração em Milagres

Domingo

Manhã

10h25 - Carreata em Tanque Novo

12h15 - Carreata em Botuporã

Tarde

14h10 - Carreata e concentração em Livramento

16h25 - Concentração em Paramirim

Jerônimo Rodrigues (PT)

A assessoria não enviou até a publicação desta nota

João Roma (PL)

Sábado

Manhã

08h – Entrevista à Rádio Líder, em Irecê

09h – Visita à feira livre e reunião política, em João Dourado

Tarde

14h – Entrevista ao podcast política em pauta, em Irecê

16h – Carreata em Cafarnaum

Noite

18h – Visita a Utinga e encontro com apoiadores

19h – Visita a Bonito e encontro com apoiadores

Domingo

Manhã

08h – Visita a Morro do Chapéu e encontro com apoiadores

10h30 - Visita a Baixa Grande e encontro com apoiadores

Tarde

14h00 – Montaria em Mairi





Kleber Rosa (PSOL)

Sábado

Manhã

8h - Mobilização na Gamboa com o candidato a deputado estadual Marcos Rezende (PSOL)

9h - Plenário com servidores públicos com o deputado estadual e candidato à reeleição Hilton Coelho, no Rio Vermelho

10h-1°Encontro Estadual de Policiais Antifascismo da Bahia, na sede do Sindprev

Tarde

Reunião com a Coordenação de campanha

Noite

19h panfletagem com o candidato a deputado estadual Marcos Rezende, no Imbuí

Domingo

Manhã

9h - Carreata 50 com o candidato a deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), saí da do Campo Grande em direção à Itapuã

11h - Festa de Marujo, na feira de São Joaquim, na barraca de Dadá

Tarde

14h - Panfletagem no jogo do Vitória, em Pituacu

Noite

Reunião com a coordenação de campanha

Giovani Damico (PCB)

A assessoria não enviou até a publicação desta nota