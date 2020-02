Confira a programação completa do Carnaval de Salvador

Agora é oficial. Pode separar os abadás, marcar o esquente com a galera e organizar a feijoada para sair sem agonia. A programação oficial do Carnaval de Salvador foi divulgada nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial do Município (DOM), com todas as atrações e horários.

O CORREIO listou tudo o que o folião vai curtir no Circuito Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande), Batatinha (Pelourinho) e Sérgio Bezerra (Barra), além dos shows que acontecerão no Centro Histórico. A festa já começa na quarta-feira (19), com marchinhas pela Barra, e segue até a Quarta-feira de Cinzas, com o tradicional arrastão, que não teve suas atraçõ9es deste ano divulgadas ainda.

(Foto: Betto Jr/CORREIO)

Confira a programação:

Circuito Sérgio Bezerra - Quarta (19)

XUPISCO

GRAVATA DOIDA

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CACHASAMBIER

AS PIRIQUITAS

SOAGENTÊ

HABEAS COPOS

ALERTA GERAL

HOJE EU POSSO

A BARCA TRICOLOR

100 COMENTÁRIOS

O CALDO

CERVEJA E PIMBA

JUS BARRIL

BLOCO DA FAIXA

BLOCO DE CAITITÉ

BLOQUETE

BLOQUINHO DO GIGANTE

CHUVEIRÃO

ESQUENTA

FAUNA E FLORA

OS PRIMOS

TOMO TODAS

MULHERES NO COMANDO

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Quinta-feira (20)

17h30 - ABERTURA - CARLINHOS BROWN - Carlinhos Brown e Movimento Percussivo Timbaleiro Drummers

17h45 - TRIO INDEPENDENTE - Banda Eva

18h00 - TRIO INDEPENDENTE - Harmonia do Samba

18h15 - TRIO INDEPENDENTE - Daniela Mercury

18h30 - TRIO INDEPENDENTE - Mudei de Nome

18h45 - TRIO INDEPENDENTE - Claudia Leitte

19h00 - TRIO INDEPENDENTE - Bell Marques

19h15 - TRIO INDEPENDENTE - Katê

19h30 - BABY LÉGUAS - Kfuné

19h45 - TRIO INDEPENDENTE - Lincoln e Duas Medidas

20h00 - TRIO INDEPENDENTE - Rafa e Pipo

20h15 - SIRI COM TODI - Chica Fé

20h30 - FISSURA - Guga Meira

20h45 - YES/CHEIRO - Cheiro

21h00 - ALO INTER - Babado Novo

21h15 - TRIO INDEPENDENTE - La Furia

21h30 - OS MASCARADOS - Margareth Menezes

21h45 - TRIO INDEPENDENTE - Chiclete com Banana

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - Denny Denan

22h15 - TRIO INDEPENDENTE - O Poeta

22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Solange Almeida

22h45 - TÔ LIGADO - Patrulha do Samba

23h00 - SURF REGGAE - Lula Ribeiros e a Orquestra de Reggae

23h15 - BIG BLOCO DO GUETHO / EU AMO OS ANOS 80 - Máquina do Tempo

23h30 - NOVA SAGA - Makonnen Tafari

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Ara Ketu

Sexta-feira (21)

15h45 - PIPOCA DO SAULO - Saulo Fernandes

16h00 - TRIO INDEPENDENTE - Chica Fé

16h15 - BABY LÉGUAS - Kfuné

16h30 - VUMBORA - Bell Marques

17h00 - NANA BANANA - Léo Santana -

17h30 - TIMBALADA / BLOW OUT - Claudia Leitte

18h00 - D +/ EVA - Banda Eva

18h30 - FISSURA - Tomate

19h00 - BLOCO YES/CHEIRO - Cheiro

19h30 - TRIO INDEPENDENTE - Margareth Menezes

19h45 - TRIO INDEPENDENTE - Lincoln e Duas Medidas

20h00 - BLOCO DA ANITTA - Anitta

20h30 - TRIO INDEPENDENTE - Igor Kannario

20h45 - TRIO INDEPENDENTE - Daniela Mercury

21h00 - SIRI COM TODI - Maristela Muller

21h15 - TÔ LIGADO - Banda Tô Ligado

21h30 - BLOCO DOS VAQUEIROS - Taty Vaqueira e Thullio Milionário convidam Carlinhos Caiçara, Rasgatanga, João Paulo Jr e Zelito MIranda

21h45 - TRIO INDEPENDENTE - La Furia

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - A Dama

22h15 - TRIO INDEPENDENTE - É o Tchan

22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Parangolé

22h45 - TRIO INDEPENDENTE - Banda TH

23h00 - TRIO INDEPENDENTE - Gilmelandia

23h15 - NAMORAL - Bit Brasil

23h30 - BLOCO DA PRETA - Preta Gil

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Rafa e Pipo

00h00 - TRIO COMCAR - Tio Elétrico

00h15 - PROJETO ECLÉTICO - Alexandre Leão, Moreno Veloso e Bem Gil

00h30 - TRIO INDEPENDENTE - Papazoni

00h45 - TRIO INDEPENDENTE - Huana

01h00 - TRIO INDEPENDENTE - Luana Monalisa

Sábado (22)

10h00 - HAPPY (bloco infantil) - Tio Paulinho e Gilmelândia

10h30 - GATAS E GATOS TEEN sem cordas - Universo Kids

15h30 - MICROTRIO IVAN HUOL - Bolinho de Estudante

15h45 - PUTITO REX / MEU AMOR VOLTO JÁ - Meu Amor Volto Já

16h00 - TRIO COMCAR - Átila Lima

16h15 - PIPOCA DO ALOK - DJ Alok

16h30 - CERVEJA &CIA/CORUJA - Ivete Sangalo

17h00 - VUMBORA - Bell Marques

17h30 - EVA - Banda Eva

18h00 - NANA BANANA - Léo Santana

18h30 - TIMBALADA - Timbalada

19h00 - TRIO INDEPENDENTE - Psirico

19h15 - FISSURA - Dh8

19h30 - O VALE - Alinne Rosa

20h00 - VOA VOA - Chiclete Com Banana

20h30 - SIRI COM TODI - Seuilson

20h45 - YES/CHEIRO - Banda Cheiro

21h00 - MAJOR LAZER SOUND SYSTEM - Major Sound System, Attooxxa, Tropkillaz

21h15 - TRIO INDEPENDENTE - Luiz Caldas

21h30 - TÔ LIGADO

21h45 - TRIO INDEPENDENTE - O Poeta

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - A Dama

22h15 - TRIO INDEPENDENTE - Jau

22h30 - TRIO AFRO PUNK - Afro Cidade

22h45 - TRIO INDEPENDENTE - Carnaval Fora da Real

23h00 - TA RINDO DE Q - Ana Catarina e Banda

22h15 - ALERTA PRIME - Vou pro Sereno, Samba Mocidade

23h30 - TRIO INDEPENDENTE - Amanda Santiago

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Nata do Samba

00h00 - TRIO INDEPENDENTE - Pegadeira

00h15 - SAMBA TERRAMAR - Banda K Entre Nós / Banda STM

00h30 - AMBIENTAL E ECOSSISTEMA - Saulo Calmon

00h45 - TRIO INDEPENDENTE - Fit Dance

Domingo (23)

15h15 - TRIO COMCAR - Samba do Pretinho

15h30 - OLODUM - Olodum

16h00 - PIPOCA DO JONAS ESTICADO - Jonas Esticado

16h30 - CAMALEÃO - Bell Marques

17h00 - FECUNDANÇA / CORUJA - Ivete Sangalo

17h30 - MEU E SEU - Harmonia do Samba / ME ABRAÇA - Durval Lelys

18h30 - TRIO INDEPENDENTE - Lincoln e Duas Medidas

18h45 - CROCODILO - Daniela Mercury

19h15 - PRAIEIRO - Jammil

19h45 - VUMBORA DAY - Rafa e Pipo Marques

20h00 - TRIO INDEPENDENTE - Psirico

20h15 - TRIO ARMANDINHO DODO E OSMAR - Armandinho Dodo e Osmar

20h30 - CORTEJO AFRO - Banda Cortejo Afro

20h45 - TRIO INDEPENDENTE - Luiz Caldas

21h15 - TE TE TE

21h30 - TRIO INDEPENDENTE - Attooxxa

21h45 - ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE - Cristine Cardoso

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - Daniel Vieira

22h15 - TRIO NAVIO PIRATA/AFRO PUNK - Baiana System

22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Alinne Rosa

22h45 - A MULHERADA - A Mulherada

23h00 - TRIO INDEPENDENTE - Luana Monalisa

23h15 - TRIO INDEPENDENTE - Genard

23h30 - TRIO INDEPENDENTE - Paulinho Boca de Cantor

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Viviane Tripodi

00h00 - TRIO INDEPENDENTE - Wilson Café

00h15 - TRIO INDEPENDENTE - Cid Guerreiro

Segunda-feira (24)

16h00 - TRIO INDEPENDENTE - Putito Rex

16h15 - TRIO COMCAR / TRIO INDEPENDENTE - Pabllo Vittar

16h30 - CAMALEÃO - Bell Marques

17h00 - FILHOS DE GANDHY - Banda Gandhy Show

17h30 - FILHAS DE GANDHY - Banda Filhas de Gandhy

17h45 - FECUNDANÇA / CORUJA - Ivete Sangalo

18h15 - MEU E SEU - Harmonia do Samba

18h45 - ME ABRAÇA - Durval Lelys

19h15 - TRIO INDEPENDENTE ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

19h30 - CROCODILO - Daniela Mercury

20h00 - PRAIEIRO - Jammil

20h30 - BALADA / UAU - Babado Novo

21h00 - TI LINCOLN E DUAS MEDIDAS (BT) - Lincoln e Duas Medidas

21h15 - CORTEJO AFRO - Grupo Cortejo Afro e convidados

21h30 - MUZENZA - Banda Muzenza

22h00 - DD NO COMANDO - Denny Denan

22h15 - VEM SAMBAR / JAKÉ - Bambeia

22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Geronimo

22h45 - MALÊ DEBALÊ - Banda Malê Debalê

23h15 - ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE - Banda Roma Negra

23h30 - TE TE TE - DJ e Ala de Dança

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Adriano Rezende

00h00 - TRIO INDEPENDENTE - É o Tchan

00h15 - TRIO INDEPENDENTE - Tayrone

00h30 - TRIO INDEPENDENTE - Carla Cristina

00h45 - TRIO INDEPENDENTE - Márcia Castro

01h00 - TRIO INDEPENDENTE - Leo Santana

Terça-feira (25)

16h30 - CAMALEAO - Bell Marques

17h00 - LARGADINHO - Claudia Leitte

17h30 - JAKÉ - Banda Jaké Samba Comunidade e Banda Irmanada

18h00 - AS MUQUIRANAS - Léo Santana

18h30 - TRIO INDEPENDENTE - Tuca Fernandes

18h45 - TRIO INDEPENDENTE - Ricardo Chaves

19h00 - TRIO INDEPENDENTE ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

19h15 - TE TE TE - Guga Meira

19h30 - TRIO INDEPENDENTE - Parangolé

20h15 - TRIO INDEPENDENTE - Carla Cristina

20h30 - TRIO INDEPENDENTE - La Furia

20h45 - TRIO INDEPENDENTE - Alinne Rosa

21h00 - TRIO INDEPENDENTE - Larissa Luz

21h15 - TRIO INDEPENDENTE - Hiago Danadinho

21h30 - TRIO INDEPENDENTE - Denny Denan

21h45 - TRIO COMCAR - DJ Igor Ramos

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - Luana Monalisa

22h30 - PIPOCA LAIT - Maristela Muller

22h45 - BANANA REGGAE - Thomé Vianna e Banda Ragga

23h00 - A MULHERADA - A Mulherada

23h15 - ALABÊ - Tambores do Mundo e Convidados

23h30 - TRIO INDEPENDENTE - Teus Santos

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Nata do Samba

00h00 - TRIO INDEPENDENTE - Carlinhos Brown

(Foto: Arquivo CORREIO)

Circuito Dodô (Campo Grande)

Quinta-feira (20)

18h LÉO SANTANA (BT) - Léo Santana

18h15 TI PSIRICO (BT) - Psirico

18h30 A MULHERADA - Banda A Mulherada Afro Percussiva

19h TRIO COMCAR

20h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR e REI MOMO - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

20h30 ALERTA GERAL - Xande de Pilares, Delcio Luiz, Miudinho

21h PAGODE TOTAL - É o Tchan / Molejo / Salgadinho / Banda Pagode Total

21h30 BLOCO DA CAPOEIRA - Tonho Matéria

22h BANKOMA - Bankoma

22h30 AMOR E PAIXÃO - Nelson Rufino, Batifun, Fora da Mídia e a participação de Dudu Nobre

23h PROIBIDO PROIBIR

23h30 TI PARANGOLÉ (BT) - Parangolé

23h45 FOGUEIRÃO - Jorge Fogueirão, Samba Comunidade, Alan Dudu e Samba

dos Neguinhos

00h15 SAMBA & FOLIA

00h45 TI NATA DO SAMBA (BT) - Nata do Samba

01h15 AFRO REGGAE BAHIA

01h30 SAMBA TERRAMAR - Banda K Entre Nós / Grupo SPM

Sexta- feira (21)

FURDUNÇO 14h00 as 16h00

14h30 OS EFICIENTES (PCD’S)

14h40 GARAMPIOLA

14h50 GIRA INGONÇA

15h MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR

15h10 RASTA GROOVE

15h20 ESPAÇO MUSICAL

15h30 ORQUESTRA DE PANDEIROS DE LAURO DE FREITAS

15h40 DIONORINA

15h50 TRIBASS

16h OQUADRO

16h10 VAL MACAMBIRA E MULA RUGE

16h20 OS TURUNAS

16h30 A COR DA BAHIA - Projeto Especial - Jefinho Love Light

16h45 POLIMANIA - Denny Denan

17h BLOCO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA BAHIA - Nairê

17h30 - ME DEIXE A VONTADE

18h TI SARAJANE (BT) - Sarajane

18h15 TI MÁRCIA FREIRE - Márcia Freire

18h30 AS EXCLUSIVAS

19h Q FELICIDADE

19h15 TRIO COMCAR

19h30 ALVORADA - Délcio Luiz, Davi ex-Revelação, Nelson Rufino, Roberto Mendes, Aloísio Menezes, Bambeia e ala de canto do Alvorada

20h REDUTO DO SAMBA - Psirico

20h30 OLODUM - Banda Olodum

21h00 TI PAGODART - Pagodart

21h15 FILHOS DE MARUJO - Banda Filhos de Marujo

21h45 SAMBA POPULAR - Vou Pro Sereno

22h15 CORTEJO AFRO - Grupo Cortejo Afro e Convidados

22h45 TRIO INDEPENDENTE - Mambolada

23h OS NEGÕES - Banda Os Negoes

23h30 SOWETO - Banda Fora da Midia

0h FOGUEIRÃO - Banda Milenar

00H15 AS TRANSFORMISTAS - Não informado

00h30 BIG BLOCO DO GUETHO - Não informado

0H45 TI KART LOVE - Kart love

01h30 BOMBOCADO - Não informado

01h45 TI ROBYSSÃO PIPOCA - Robyssão

Sábado (22)

10h PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (infantil) - Banda Percussiva Unjirá Quiná

10h15 TODO MENINO É UM REI (infantil) - Lazinho Melanina

10h30 ALGODÃO DOCE - Carla Perez

IBEJI (infantil) - Filhos de Jorge

11h RATHAPLAN (infantil)

11h30 DIDÁ - Banda Didá

12h BLOCO DA SAUDADE - Banda da Saudade

14h PIPOCA DO SAULO - Saulo Fernandes

14h15 CANELIGHT

14h30 AS MUQUIRANAS - Parangolé

15h15 BOLA CHEIA - Banda Bola Cheia

15h30 TI AXÉ POR ELAS

15h45 BABY LEGUAS - Kfuné

16h AS KUVITEIRAS - La Furia

16h30 ME DEIXE A VONTADE

17h TRIO COMCAR

17h15 E COM ESSE QUE EU VOU sem cordas

17h30 TI VITROLA - Vitrola Baiana

17h45 TI JUAN E RAVENA - Juan e Ravena

18h AMIGOS DE CAJÁ - Samba do Pretinho

18h15 TRIO INDEPENDENTE - Ana Mametto

18h45 VEM SAMBAR - TIEE / Fora da Mídia

19h15 MALE DEBALE - Banda Malê

19h45 MUZENZA - Banda Afro Muzenza

20h TI ROSY (BT) - Rosy e Banda

20h15 BANKOMA - Banda Bankoma

20h45 JAKÉ - Samba Jaké e Samba Trator / Neivaldo do Tchaco /Jorge Fogueirao

21h15 BOKA LOUKA - Banda Washington Sambadinha

21h45 DIAMANTE NEGRO - Commando Ruts

22h15 ILÊ AIYÊ - Band’Aiyê

22h45 AFINIDADE

Domingo (23)

10h MAMULENGO (Infantil) - Banda de Samba Mamulengo da Bahia

10h30 ALGODÃO DOCE (Infantil) - Carla Perez

10h45 IBEJI (infantil) - Mambolada

11h15 RHATAPLAN - Infantil - Banda Rhataplan

11h30 MAC MAC (infantil)

12h PIERROT DE PLATAFORMA Grupo de Pierrots

12h15 EXCLUSIVA INFANTIL

12h30 ZUM ZUM MEL

14h TI MUDEI DE NOME - Mudei de Nome

14h15 TI O POETA - O Poeta

14h30 INTER

15h TI LA FURIA (BT) - La Furia

15h15 TI DENNY - Denny Denan

15h30 TI NÊSSA / PABBLO VITTAR - Nêssa / Pablo Vittar

15h45 TI A DAMA - A Dama

16h TI ALINNE (BT) - Alinne Rosa

16h15 TI ATTOOXXA - Attooxxa

16h30 COMMANCHE DO PELÔ - O Pretinho, Jorginho Commancheiro e Samba.com

16h45 TRIO COMCAR - Seuilson

17h APAXES DO TORORO

17h15 AS SUBURBANAS

17h30 100 CENSURA

18h BLOCÃO DA LIBERDADE

18h30 BANANA REGGAE - Thomé Vianna e Banda Ragga

19h OS NEGÕES - Banda Os Negões

19h30 AMBIENTAL E ECOSSITEMA - Zu Rwan

20h BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA - Samba do Arrocha / Fernanda Vieira

20h30 OMO OXUM - Banda Omó Oxum

Segunda - feira (24)

10h30 DIDÁ - Banda Didá Feminina

11h COMANCHERE - K Entre Nós

11h15 BLOCO DA SAUDADE - Banda da Saudade

11h45 CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO - Banda Celebração e Convidados

13h TRIO INDEPENDENTE - La Furia

13h15 TRIO INDEPENDENTE - Claudia Leitte

13h30 TRIO INDEPENDENTE - Fit Dance

13h45 AS MUQUIRANAS - Psirico

14h15 MUDANÇA DO GARCIA - Banda Mudança do Garcia

15h15 TRIO INDEPENDENTE - Igor Kannario

15h30 TRIO INDEPENDENTE - Hiago Danadinho

15h45 É COM ESSE QUE EU VOU sem cordas

16h15 AS KUVITEIRAS - O Poeta

16h45 TRIO INDEPENDENTE - Magary Lord

17h TRIO INDEPENDENTE - Filhos de Jorge

17h15 TI COMCAR

17h30 MILLENAR

17h45 TRIO INDEPENDENTE - Edu Casanova

18h ILÊ AIYÊ - Band’Aiyê

18h30 AMIGOS DE CAJA - Viola de Doze

19h FILHOS DA FEIRA- Banda Percussão Filhos da Feira

18h30 PAGODÃO

19h SAMBA TERRA MAR - Bitbom / Dona do Cabaré

19h30 FOUR DAYS

20h SAMBA JUNINO

20h30 2 DA GIRA

Terça - feira (25)

11h30 VAMOS NESSA - Infantil

12h PIERROT DE PLATAFORMA - Grupo de Pierrots

13h PROJETO ESPECIAL 55 ANOS DE SAMBA - Nelson Rufino e convidados

13h15 TRIO TEMÁTICO JUNINO - Val Macambira e apresentação de quadrilhas

13h30 TI MUDEI DE NOME - Mudei de Nome

13h45 TI O POETA - O Poeta

14h OLODUM PIPOCA - Olodum

14h15 INTER

14h45 TI IVETE SANGALO (BT) - Ivete Sangalo

15h TI LA FURIA - La Furia - Daniela Mercury

15h30 TI LINCOL E DUAS MEDIDAS (BT) - Lincoln e Duas Medidas

16h TI RAFA E PIPO - Raff - Jau

16h30 TI GERÕNIMO - Gerônimo

16h45 COMMANCHE DO PELÔ - Patrulha do Samba e Jorginho Commancheiro

17h15 TRIIO INDEPENDENTE - Ana Mametto

17h30 TRIO COMCAR

17h45 MUZENZA - Banda Afro Muzenza

18h 100 CENSURA - Banda 100 Censura

18h30 BLOCAO DA LIBERDADE

19h FILHOS DO CONGO

19h30 TRIO DO ILÊ AIYE - Band’Aiyê

19h45 TI CALIENTE - Mambolada, Jorge Jarathe e convidados

20h PROJETO ESPECIAL MUTANTES NA AVENIDA

20h15 PROJETO ESPECIAL VEM SAMBAR NO CARNAVAL DE SALVADOR - Sambaxeque

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Quinta-feira (20)

20h EXPRESSÃO NEGRA - Nildes Vieira e Expressão Negra

20h15 ARCA DO AXÉ - Banda Arca Axé

20h30 BLOCO IDARÁ - Banda Afro Idará

20h45 ARAIYE - Banda Araye

21h15 KORIN EFAN - Banda Korin Efan

21h30 KAYALA DA BAHIA - Banda Kayala da Bahia

21h45 MALCOM X - Banda Palafitas / Jorge Garcia

22h DARAJU DE ODE - Jorge Garcia

22h15 NOVA FLOR - Banda KEBRA NAGAST

22h30 CABEÇA DE GELO

22h45 BOKA LOUKA - SAMBA DE RESPOSTA

23h OMINIRA - Banda Jorge Garcia / Banda Ominirá

23h15 TAMOIOS

23h30 QUESTAO DE GOSTO

23h45 SO SAMBA DE RODA

00h SKA REGGAE

00h15 QUINTAL DO SAMBA

Sexta-feira (21)

16h50 FALA MEU LORO - Banda Maestro Moacir

17h RELÍQUIAS AFRICANAS - Banda Relíquias Africanas

17h15 AMIGOS DO BABA

17h30 BOMBOCADO - Banda Bombocado

17h45 CONEXÃO TRIBAL - Banda Conexão Tribal

18h USINA DE SAMBA - Banda Usina do Samba

18h15 CORISCO - Banda Corisco

18h30 AFRO LIBERDADE - Banda Afro Liberdade

18h45 JOGO DO IFÁ - Banda Jogo do Ifá

19h AGBARA - Banda Agbara

19h15 POVO DE SANTO - Banda Povo de Santo

19h30 MUTUE - Banda Mutuê

19h45 OLORUM BABA MI - Banda Olorum Baba Mi

20h BABAFOMA

20h30 TOAE - Banda TOAE

21h NO MITHIEE(Conexão Negra e Nu Mithieê)

21h15 AXUM / IMPACTO SONORO / DANDARA / CARNAPELO / AMBIENTAL ECOSISTEMA

Sábado (22)

17h15 FILHAS DE GANDHY

17h45 O MANGUE - Bambeia

18h ACARÁ - Banda Acará / ORIOBA

19h FILHOS DE JHA / Banda Filhos de Jhá

19h15 KIZUMBA - Banda KIZUMBA

19h30 ALERTA MENTE NEGRA - Banda Alerta Mente Negra

19h45 TOMALIRA - Banda Tomalira

20h LAROYE ARRIBA - Banda Laroye Arriba

20h30 SWING DO PELO - Banda Swing do Pelô

20h45 CHABIS’C - Banda Chabs’c

21h30 AFRO BOGUM

22h15 FOURD’S / FILHOS DA FEIRA

22h45 BIG BLOCO DO GUETHO

23h DANA DANA DE COUTOS

23h15 FILHOS DE NANA / SURF REGGAE / TOALHA DA SAUDADE / SAMBETAO / TOMALIRA

Domingo (23)

16h EXCLUSIVA BABY

16h15 BOLA CHEIA

16h30 CHABS’C - Banda Chabs’c

16h45 ABI SI AYE - Banda Aby Sy Aye

17h KIZUMBA - Banda Kizumba

17h15 LUAE - Banda Luaê

17h30 QUERO VER O MOMO

17h45 OLORUM BABA MI - Banda Olorum Baba Mi

18h SO SAMBA DE RODA - Banda So Samba de Roda

18h30 IDARA - Banda Idará

19h CARNAPELO - Banda Carnapelo

19h15 - TEMPERO DE NEGRO - Banda Tempero de Negro

19h30 MALCOM X

20h ROSA JAGUARICEMA

20h30 DANÇA BAHIA

20h45 VELHA GUARDA NEGÕES

21h LEVA EU - Banda Leva EU

21h15 DANÇA BAHIA

21h30 SAMBA FOLIA

21h45 AYALOGUM

22h DANDARA

22h15 DANA DANA

22h30 KII BELEZA

22h45 APACHES - Banda Percussiva Apaches

Segunda-feira (24)

16h30 PULANDO E BRINCANDO - INFANTIL

16h45 FILHOS DE KORIN EFAN

17h MUTANTES

17h15 TAMBORES E CORES

17:30 AFROBOGUM

17h45 LAROYE ARRIBA

18h00 MANIA DE SAMBAR

18h15 INSABA MAZA

18h30 BABAFOMAN

18h45 NAMANDU

19h AFOXÉ ÒMO IZO

19h15 FUTURO DO REGGAE

19h30 IJEXA DA BAHIA

19h45 RODOPIO

20h FILHOS DE OMOLU

20h30 MUNDO NEGRO

20h45 ARCA DE AXE

21h TEMPLO DOS ORIXAS

Terça-feira (25)

16h30 SWING DO PELÔ

17h45 LUAÊ - Banda Luae

17h FILHOS DE NANA - Banda Filhos de Nana

17h30 AMBIENTAL ECOSISTEMA

18h FILHOS DE OMOLU - Banda Filhos de Omolu

18h30 FURACAO 2001 - Banda Furacão 2001

19h OBÁ DE XANGÔ

20h BLOCAO DA LIBERDADE

20h15 ILE OYA

20h30 KABALAGUANZE

20h45 MALE DEBALÊ

21h SAMBRASIL

21h15 VEM SAMBAR - Bambeia Samba Percussivo

21h30 SAMBA E FOLIA

21h45 SAMBA TERRAMAR

22h00 ARAYE

22h15 JOGO DO IFÁ

22h30 DIAMANTE NEGRO

22h45 AFRO DESCENDENTE

23h SWING DO PELÔ

Shows no Centro Histórico

Sexta-feira (21)

Largo do Pelourinho

20h - Banda Armandinho, Dodô e Osmar - 'Em comemoração aos 70 anos do Trio Elétrico'

22h30 - Moraes Moreira

00h – Amanda Santiago

Pedro Archanjo

19h – Orquestra Compassos

21h30 – Jorge Zarath

23h30 – Amy Reggaehouse



Tereza Batista

18h às 20h - Banda Ital Crew (Abertura) / Val Macambira e Banda Mula Ruge / Nilson Aquino e Cavalo Marinho

20h30 às 22h30 – A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita / 'Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico'

23h à 01h – Vitrola Baiana



Quincas Berro D'Água

17h – a confirmar

19h – Nadjane Souza

21h30 – Clécia Queiroz

00h – a confirmar



Sábado (22)

Largo do Pelourinho

19h30 - Projeto 03 Artistas - Baile de Todos os Transes - Ava Rocha, Leo Cavalcanti, Negro Léo

22h – Projeto 03 Artistas - Raul 75 - Bruna Barreto, Irmão Carlos Psicofunk, Orí

Pedro Archanjo

15h30 – CadeiraDeBrin

19h - Afrosambah

21h30 – Orquestra Reggae de Cachoeira

00h - Pablo Moraes

Tereza Batista

16h - Zelito Miranda

17h30 - Dionorina

20h – A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita / 'Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico'

22h30 - Rádio Bahiense

Quincas Berro D'Água

15h – Edd Bala

17h - Banda Compassos e Serpentinas

19h30 - Banda Dois Amores

22h - Bira Negros de Fé

Domingo (23)

Largo do Pelourinho

19h - Projeto 03 Artistas - Pelô Nordeste - Janaína Carvalho, Lala Carvalho, Pedro Rosa Moraes

21h30 - Projeto 03 Artistas - De Chiquinha a Moraes: A história cantada dos carnavais - Juliana Ribeiro, Morotó Slim, Peu Meurray

00h – Márcio Mello

Pedro Archanjo

15h30 - Baile Infantil - Grupo Pé de Lata

19h – Orquestra Sérgio Benutti

21h30 – Los Candelas

00h – Lucas Melo

Quincas Berro D'Água

15h30 - #ColeComigo

17h30 - Prince Áddamo

20h – A Praça do Frevo Elétrico - Carlos Pita / 'Ao Som da Guitarra Baiana - Os 70 Anos do Trio Elétrico'

22h30 – Mavi

Segunda-feira (24)

Largo do Pelourinho

18h - Projeto 03 Artistas - Pradarrum - Saudação às matriarcas - Gabi Guedes, Doudou, Nãnan

20h30 - Projeto 03 Artistas - Eu sambo mesmo - Luciano Salvador Bahia, Simone Motta, Mazzo Guimarães

23h – Pra Casar

Pedro Archanjo

15h30 - Baile Infantil - Banda Gatos Multicores

17h – a confirmar

19h – Zeca Freitas & Orquestra

21h30 – Júlio Caldas

00h – Alexandre Leão

Tereza Batista

15h – Mr. Armeng

17h30 - Vandal

20h - Escola de Música Irmãos Macêdo

22h30– Danzi & Jahfreeka Soul

Quincas Berro D'Água

15h – Rebeca Tárique

17h - Marcato

19h30 – Shalom Adonay e Viola Paraguaçu

22h – Bailinho de Quinta

00h30 – Ana Mametto

Terça-feira (25)

Largo do Pelourinho

18h - Projeto 03 Artistas - Som interior - Trovas Violadas de uma Bahia profunda - Bule Bule, Josyara, Roberto Mendes

20h30 - Projeto 03 Artistas - Ivetes, Maria Brasileira - Luciano Calazans, Alexandre Vieira, Cesário Leoni

23h – Projeto 03 Artistas - Triunidade - Lazzo, Skanibais, Duda Diamba

Pedro Archanjo

15h30 - PUMM - Por Um Mundo Melhor

19h – Ricardo Marques & Ligação 70

21h30 – Orquestra Fred Dantas

00h – Gerônimo

Tereza Batista

15h - Nouve

17h30 - Nova Era

20h - Banda Cativeiro

22h30 – Marcia Short

00H – a confirmar

Quincas Berro D'Água