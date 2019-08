Confira a programação completa para a festa de São Roque nesta sexta (16)

Amanhã será um dia especial para os padroeiros de São Roque. Isso porque, nesta sexta-feira (16), é celebrado o dia do santo. E, para comemorar, haverá uma programação dedicada à data, com direito a alvorada, missas e procissão.

Os festejos começarão logo cedo, às 5h, na Igreja São Lázaro e São Roque, na Federação, com a alvorada. Este ano, o tema escolhido para os festejos é “São Roque, companheiro dos necessitados”.

Festa acontece no bairro da Federação (Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

A primeira missa dedicada à data festiva será 7h, mas outras serão celebradas às 9h e 11h. O ápice dos festejos será às 15h, com a Missa Solene presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Hélio Pereira dos Santos.

Logo após a Celebração Eucarística acontecerá uma procissão. Os fiéis caminharão até o Cemitério Campo Santo, no mesmo bairro, e retornarão para a Igreja, onde haverá a bênção com o Santíssimo Sacramento, encerrando as homenagens ao santo.

São Roque, que é Omulu no sincretismo religioso, é considerado o protetor dos inválidos e cirurgiões. Em algumas comunidades católicas também é tido como o protetor do gado contra doenças contagiosas.

Serviço - Festa de São Roque

Quando: 16 de agosto

Onde: Igreja São Lázaro e São Roque (Federação)

Missas: 7h, 9h, 11 e 15 (Missa Solene)