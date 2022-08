Confira as estreias de agosto do Globoplay  

Agosto começa com muita diversão na maior plataforma brasileira de streaming, com opções de entretenimento para todos os gostos, passando por filmes, séries, novelas e especiais de música. A série original ‘Rensga Hits!’ traz a história de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma jovem do interior que descobre que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver da música sertaneja na grande Goiânia. Antes de chegar à cidade, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, depois de um tempo, se torna o maior hit do feminejo brasileiro – só que não na sua voz, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).

Atravessando toda a trama, duas casas de composição rivais: a Rensga Hits!, comandada por Marlene (Deborah Secco), e a Joia Maravilha Records, de Helena Maravilha (Fabiana Karla). Dentro delas se desenrolam as histórias de verdadeiras estrelas da música sertaneja. Mudanças de rumo, imprevistos e algumas puxadas de tapete aparecem na trajetória das personagens, em uma divertida comédia romântica que tem o protagonismo feminino em primeiro plano e temas como sororidade, busca pelos sonhos, força e resiliência no centro da narrativa.

Também estão no elenco Jeniffer Dias, Lúcia Veríssimo, Maíra Azevedo, Stella Miranda, Guida Viana, Alejandro Claveaux, Mouhamed Harfouch, Maurício Destri, Samuel de Assis, Sidney Santiago Kuanza, Ernani Moraes e Ivan Mendes. Com participações de Rafa Kalimann, Naiara Azevedo, Gali Galó e Gabeu. ‘Rensga Hits!’, a série Original Globoplay é produzida pela Glaz Entretenimento com criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, redação final de Renata Corrêa, roteiros de Bia Crespo, Nathalia Cruz, Otavio Chamorro, Renata Corrêa e Victor Rodrigues, direção de Carolina Durão e Leandro Neri e direção geral de Leandro Neri, com produção de Mayra Lucas.

Estão preparados para o reencontro com o sargento Mikhael Afonso? A segunda temporada da série ‘Arcanjo Renegado’, outro Original Globoplay, está entre as novidades desse mês. Na trama, Mikhael (Marcello Melo Jr), integrante de um grupo paramilitar multinacional em missão na África, tem a sua viagem interrompida ao saber que o seu amigo, o jornalista Ronaldo Leitão (Álamo Facó), corre perigo de vida. Ele retorna ao Brasil sendo obrigado a enfrentar o passado para proteger Ronaldo e sua irmã Sarah (Erika Januza).

E tem comemoração especial na plataforma: o cantor e compositor baiano Caetano Veloso chega aos 80 anos de idade. Para celebrar o aniversário, ele sobe ao palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para o Especial Caetano Veloso 80 anos, com transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay para não assinantes logados e no Multishow. Com trechos ao vivo durante o ‘Fantástico’, na TV Globo, a celebração começa às 20h30 e terá o comando da cantora IZA. O show promete revisitar os grandes clássicos do cantor e compositor, que tem uma carreira de mais de cinco décadas. Além de preparar um repertório exclusivo para a ocasião, Caetano vai cantar ao lado filhos Moreno, Zeca e Tom, além de sua irmã Maria Bethânia. O especial tem direção artística de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.

Para os amantes da dramaturgia brasileira, agosto vem recheado de grandes sucessos. ‘Um Anjo Caiu do Céu’, ‘Páginas da Vida’ e ‘A Casa das Sete Mulheres’ chegam ao Globoplay como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. Em ‘Um Anjo Caiu do Céu’, João Medeiros (Tarcísio Meira) é um fotógrafo famoso que já percorreu o mundo em prol das causas humanitárias. Quando chega em Praga, na República Tcheca, para mais uma das suas exposições, sofre um atentado que o deixa à beira da morte por fotografar o líder neonazista Eric Brunner (Jan Ponan). Sua vida é salva pelo anjo Rafael (Caio Blat), que lhe dá mais seis meses de vida para resolver os problemas familiares.

‘Página da Vida’, de Manoel Carlos, traz a trama de Nanda (Fernanda Vasconcellos), uma jovem de 18 anos que vê a sua vida mudar ao engravidar do namorado Léo (Thiago Rodrigues). Ele sugere que Nanda faça um aborto, mas, ao ver sua namorada recusar, deixa uma quantia em dinheiro e desaparece, deixando a jovem sozinha em Amsterdã, na Holanda.

A minissérie ‘A Casa das Sete Mulheres’ conta as dificuldades e os dramas vividos pelas mulheres da família de Bento Gonçalves (Werner Schünemann), no período da guerra dos Farrapos. Ana Joaquina (Bete Mendes), Maria (Nívea Maria), Manuela (Camila Morgado), Rosário (Mariana Ximenes), Mariana (Samara Felippo), Caetana (Eliane Giardini) e Perpétua (Daniela Escobar) se esconderam em uma estância a espera dos homens da família. Conduzida pelas anotações de Manuela, a trama mostra o convívio entre sete mulheres com idades e temperamentos distintos.

Já no esquenta para o maior festival de música do planeta, o Globoplay vai lançar o ‘Rock in Rio - A História’, uma série que traz a trajetória do festival sob a ótica de quem foi e teve a vida marcada por ele. Em cinco episódios, artistas, organizadores e público relembram os bastidores, as paixões e os sucessos.

01/08

Um Anjo Caiu do Céu (novela)

Sinopse: Acostumado a viajar pelo mundo, o fotógrafo João nunca teve muito tempo para a família. Em Praga, ele é salvo da morte por um anjo. A partir daí, descobre que tem uma chance de consertar os erros do passado.

02/08

Rock in Rio, A História (série original)

Sinopse: A história de um dos maiores festivais de música do mundo. O Rock in Rio reúne grandes nomes da música brasileira e internacional em um evento para cerca de 100 mil pessoas.

03/08

Grimm – T6 (série)

Sinopse: Um detetive criminalista descobre que é descendente de caçadores que lutam contra forças sobrenaturais.

04/08

Rensga Hits! (série original)

Sinopse: Entre brigas de ego, casos envolvendo a difícil relação com clientes famosos e a vida pessoal desajustada dos compositores dentro e fora do escritório de composição musical, desenrolam-se as histórias que darão base para as músicas sertanejas que embalarão a série.



07/08

Especial Caetano Veloso 80 Anos (ao vivo)

Show de Caetano & filhos com participação de Maria Bethânia

15/08

Páginas da Vida (novela)

Sinopse: Páginas da Vidas faz um retrato do cotidiano, tendo como eixo central a discussão sobre a Síndrome de Down e os preconceitos da sociedade contra a deficiência.

22/08

Belíssima (novela)

Sinopse: Bia Falcão é uma grande vilã em uma sociedade regida pela aparência e obcecada por beleza e sucesso. A novela ainda revela as maravilhas das Ilhas Gregas.

25/08

Arcanjo Renegado – Segunda temporada (série original)

Sinopse: Após dois anos e meio rodando o mundo com um grupo militar privado, Mikhael retorna ao Rio de Janeiro quando Ronaldo Leitão sofre um atentado. O cenário político está mudado e ele descobre uma oportunidade de provar sua inocência no caso da morte de Custódio Marques. Mikhael não pretende deixar essa chance escapar, mesmo que seu maior inimigo agora seja um dos homens mais fortes do estado.



29/08

A Casa das Sete Mulheres (minissérie)

Sinopse: As mulheres da família de Bento Gonçalves vivem as dificuldades e os dramas da guerra durante o conflito dos Farrapos.

Outros lançamentos de agosto:

A Guardiã da Floresta (série exclusiva)

Sinopse: Carrie, uma jovem com habilidades em combate e artes marciais destinada a proteger o mundo humano de criaturas terríveis. Esses seres malignos vivem do outro lado de uma porta mágica no meio da floresta. Mas a pessoa errada descobriu a existência da porta e libertou as criaturas. Agora Carrie precisa de ajuda para combater os maus que cairão sobre a Terra.

Fair Trade – Jogo Sujo (série exclusiva)

Sinopse: Wally é inspetor na Divisão de Narcóticos, mulherengo e falador, que tem um vício que o torna imprevisível. Robin, sua parceira na polícia, é brilhante na profissão e tenta não levar trabalho para casa. Os dois estão no encalço de uma dupla de mafiosos.

Stella Blómkvist: Investigação Sem Limites (série exclusiva)

Sinopse: Stella é uma advogada brilhante, determinada, destemida e com um senso flexível de moral. Quando um criminoso precisa de ajuda, ela está disposta a defendê-lo.

Unbroken: Nada a Perder (série exclusiva)

Sinopse: A detetive Alexandra é raptada e dopada logo antes de dar à luz. Ao acordar, ela descobre que seu bebê desapareceu e precisa fazer de tudo para encontrá-lo.

Meu Nome é Thiago André - Especial 20 anos Thiaguinho (sspecial)

Sinopse: Especial com músicas de sucesso da carreira de Thiaguinho e entrevista conduzida por Pedro Bial.

Law & Order: Crime Organizado (série)

Sinopse: Elliot Stabler retorna à polícia de NY para combater o crime organizado. Nos dez últimos anos, a polícia e a cidade mudaram muito e ele precisa se adaptar ao sistema de justiça criminal em meio a seu próprio momento de reconciliação.

A Generala (série exclusiva)

Sinopse: Na década de 1960, Maria Luisa é uma mulher forte e libertária. Com o objetivo de adquirir os mesmos direitos dos homens, ela muda sua identidade e desafia todas as regras.

Ouro Verde T2 (novela)

Sinopse: Jorge Monforte é dono do império Ouro Verde, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo. Ao comprar parcialmente um banco português, precisa enfrentar os traumas do passado.

Walker T2.2 (série exclusiva)

Sinopse: Após um evento trágico com sua esposa, o policial Cordell Walker retorna à sua cidade natal, no Texas, onde combaterá o crime local, seguindo apenas as suas próprias regras.

Pureza (filme inédito)

Sinopse: Pureza arruma um emprego em uma fazenda e acaba testemunhando o tratamento brutal de trabalhadores rurais escravizados. Agora, além de buscar pelo filho desaparecido, ela precisa escapar de lá e informar as autoridades sobre as atrocidades.



The Equalizer T2 (série exclusiva)

Sinopse: Bastante determinada, Robyn McCall é uma mãe solteira que utiliza suas habilidades incríveis como ex-agente da CIA para ajudar as pessoas que mais precisam.

Passengers (série exclusiva)

Andrey dirige um taxi em que os passageiros estão mortos. Ao levá-los à vida após a morte, precisam enfrentar questões de suas trajetórias para, enfim, conseguirem a redenção.