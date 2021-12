Confira as igrejas onde estão sendo aplicadas doses da vacina contra covid

Mesmo com a chuva forte que está caindo em Salvador e Região Metropolitana algumas pessoas fizeram fila para se vacinar contra a covid-19 na capital. Neste domingo (5), a imunização segue até às 18h, em instituições religiosas de Salvador. São 13 pontos disponíveis, incluindo seis igrejas, aeroporto e rodoviária, além de postos que já fazem parte do rodízio normal da vacinação durante a semana.

Jovens fazem fila, mesmo com chuva (Foto: divulgação/ SMS)

Segundo a Prefeitura, o objetivo da ação é ampliar o acesso à imunização, alcançando um maior número de pessoas. A iniciativa de aplicar as doses em igrejas e outros locais não convencionais foi batizada de Super Vacinação. A abertura aconteceu na Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida ACM.

Existe 47 mil pessoas em Salvador que ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina e outras 212 mil que ainda não foram tomar a segunda dose. Há também 125 mil pessoas habilitadas para a dose de reforço, mas que até agora não procuraram os postos.

O subsecretário municipal de Saúde, Décio Martins, avaliou a ação positivamente. "A estratégia tem sido um sucesso e estamos muito felizes com a adesão de todos os públicos”, disse.

O público habilitado para 1ª dose são pessoas com 18 anos ou mais; adolescentes com 12 anos ou mais; adolescentes com comorbidades, gestantes e puérperas com idade entre 12 e 17 anos; 2ª dose da CoronaVac com aprazamento até 05/12/2021 e da Oxford e Pfizer aprazados até 04/01/2022; 3ª dose para imunossuprimidos com segunda dose até 07/11 /2021 e pessoas com 18 anos ou mais com segunda dose até 07/07/2021.

Confira programação – até 18h:

Drive-thrus: Shopping Bela Vista* (9h às 18h), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), 5º Centro de Saúde (Barris) e Unijorge (Paralela).

Pontos fixos: Igreja do Bonfim, Santuário do Ó, Igreja da Conceição da Praia, Igreja da Assunção, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Universal do Reino de Deus (Iguatemi), Rodoviária, Aeroporto e 5º Centro de Saúde (Barris).