Confira as próximas cidades baianas a receberem sinal 5G

A tecnologia 5G será implantada em Salvador na próxima semana e deve se expandir pelo estado a partir do próximo ano. De acordo com a Anatel, a partir de 1º de janeiro de 2023, a liberação para uso na faixa de 3,5 GHz se dará nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 mil habitantes. Assim como, a partir de 30 de junho de 2023 nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes.

Neste caso, a cidade de Feira de Santana (624.107 habitantes), se apta conforme critérios da entidade, receberá a tecnologia na região. Já Vitória da Conquista (343.643), Camaçari (309.208), Juazeiro (219.544), Itabuna (214.123) e Lauro de Freitas (204.669) poderão receber as torres ao final do primeiro semestre de 2023. As informações sobre número populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Depois das capitais em 2022, cidades acima de 500 mil devem ser limpas até o começo do ano e as empresas com certeza terão interesse em ativar antecipadamente do que esperar o prazo, que é 2025. [...] Feira de Santana e, posteriormente, Vitória da Conquista e Camaçari não existe nenhum impedimento para entrada do 5G no estado. É questão de cronograma”, diz Caram.

A reportagem entrou em contato com todos os municípios citados acima para entender expectativas e como a infraestrutura da cidade está organizada para o 5G. Somente a prefeitura de Vitória da Conquista respondeu comunicando que aguarda orientação da Anatel em caso de auxílio municipal.

Além das principais cidades no interior baiano, o 5G será ofertado a partir de 30 de junho de 2024 nos municípios brasileiros com população igual ou superior a 100 mil habitantes e, a partir de 30 de junho de 2025, em pelo menos 75% dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 mil habitantes. Só em 2026 a tecnologia estará disponível para os demais municípios.

Lista de aparelhos compatíveis com 5G

Com a iminência da chegada do 5G em todas as capitais do Brasil até o fim de setembro, a Anatel já divulgou quais marcas e quais modelos de smartphones estão aptos a receber a nova tecnologia quando ela já estiver ativa. Veja a lista:

Apple



iPhone SE (3ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max



Samsung



Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G



Motorola



Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G62 5G

Moto G71 5G

Moto G82 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro



Xiaomi



Mi 11 Lite 5G

Mi 12 Pro 5G

Xiaomi 12 Lite

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G



Asus



Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

ROG Phone 5

ROG Phone 5s



Realme



Realme GT Master

Realme GT 2 Pro

Realme 9 Pro+



TCL



TCL 20 Pro 5G



Infinix



Zero 5G



Nokia



Nokia G50



Lenovo



Legion Phone Due



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro