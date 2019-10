Confira como será o esquema de transporte para festa de Santa Dulce na Fonte Nova

Quem optar pelo transporte coletivo para ir à festa em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, que acontecerá neste domingo (20), na Arena Fonte Nova, deve ficar ligado nas alterações de itinerário nos ônibus da região. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a Transalvador realizará interdições no entorno do estádio.

A Semob prolongará o atendimento de sete linhas até a 0h: Ribeira x Lapa (0216), Base Naval/Escola de Menores x Lapa (1604), Alto de Santa Terezinha x Lapa (1627), Sussuarana x Lapa (1225), Sete de Abril x Lapa (1334), Estação Pirajá x Castelo Branco (1366) e Vila 2 de Julho/Barra/Trobogy x Lapa (1302).

Para facilitar o atendimento dos fiéis, serão disponibilizados ainda 15 veículos da frota reguladora para as Estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte, das 16h a 0h.

Dois pontos de táxi foram definidos no entorno, localizados em frente ao supermercado Bom Preço, ao lado do Convento Desterro, e o outro em frente ao Restaurante Porteira, lado direito da via. Os táxis do aplicativo Táxi Mobi estarão operando com bandeira 1 e oferecerão 25% de desconto.

Outro serviço de mobilidade possível é o de mototáxis credenciados, que estarão nos pontos localizados em frente ao supermercado Bom Preço, ao lado do Convento Desterro e no Posto de Combustível sentido Bonocô.

Itinerário

Com a interdição das vias Alça de ligação da Avenida Bonocô, Avenida Presidente Costa e Silva (Dique) e Ladeira da Fonte das Pedras, as linhas que passam por essa região terão seus itinerários modificados. Os ônibus com origem na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e destino à Estação da Lapa, via Dique, deverão seguir pela Bonocô, Avenida General Graça Lessa (Ogunjá), Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris e Estação da Lapa, seguindo daí seu itinerário normal.

Já as linhas que partem da Estação da Lapa com destino à Avenida Bonocô vão seguir pela Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Ogunjá, passando pela Avenida Bonocô, depois seguindo o itinerário normal. Os ônibus que têm como destino a Rua Djalma Dutra deverão acessar o Aquidabã, Avenida Sete Portas e, depois, o itinerário normal.

As linhas com origem no Comércio/Túnel Américo Simas e destino à Estação da Lapa, via Dique, terão como alternativa de itinerário o Túnel Américo Simas, passando pela Avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), Avenida Bonocô, Avenida Vale do Ogunjá, Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris e Estação da Lapa. Depois, seguem o itinerário normal.

Os ônibus com origem Largo das Sete Portas com destino à Estação da Lapa, via Dique, deverão seguir pelo Largo das Sete Portas, passando pela Avenida Vale de Nazaré, Avenida Bonocô, Avenida Vale do Ogunjá, Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris e, depois, Estação da Lapa.

Já as linhas do bairro de Brotas com destino à Estação da Lapa vão seguir pela Rua Frederico Costa, retornando na parte alta da Ladeira dos Galés (posto de gasolina), Rua Frederico Costa, Rua Boa Vista de Brotas, Rua Laurindo Régis, Rua Aloísio de Carvalho, Avenida Vale do Ogunjá, Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris e Estação da Lapa.

As linhas que partem da Baixa dos Sapateiros em direção à Ladeira da Fonte das Pedras, deverão passar pela Baixa dos Sapateiros, Ladeira da Santana, Travessa Professor Antonio Borja, Rua Santa Clara do Desterro, Avenida Joana Angélica, Sesc, Avenida Vale de Nazaré e retorno, seguindo aí o itinerário normal.