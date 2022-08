Confira como serão as Seletivas de modelos do Afro Fashion Day 2022

Parte da programação do Afro Fashion Day 2022, que terá a capoeira como tema, foi apresentada na semana passada, em um encontro entre os estilistas e agências de modelos desta edição e a produção do evento realizado pelo jornal CORREIO.

Uma das novidades para o desfile deste ano, em novembro, é a volta presencial das seletivas de modelos não agenciados, que nas últimas duas edições foi feita pelo TikTok. Para celebrar o tema do evento em 2022, as etapas classificatórias para a semifinal e final serão realizadas em escolas de capoeira.

Quem tem interesse em participar e conquistar um espaço na passarela do Afro Fashion Day 2022 deve se dirigir a uma das três seletivas, levando um documento de identificação com foto e muita atitude. É preciso chegar entre 13h30 e 14h para poder participar de todas as etapas da programação. Confira:

01/09 – 1ª seletiva de bairro para modelos

Local: Escola Ganga zumba (Av. Vale das Pedrinhas, 109 - Rio Vermelho).

Horário: 13h30

Programação: teremos bate-papo com Pepê Santos, da One Models, sobre a profissão de modelo, uma aula de passarela com Jonas Bueno, do projeto Focus Moda e a seletiva.

09/09 – 2ª seletiva de bairro para modelos

Local: Escola Mundo Negro (Travessa do meio, n. 5, km 17, Itapuã).

Horário: 13h30

Programação: teremos bate-papo sobre a profissão de modelo, uma aula de passarela com Jonas Bueno, do projeto Focus Moda e a seletiva.

15/09 – 3ª seletiva de bairro para modelos

Local: Escola Guritá (Rua Agenor de Freitas de Periperi. Condomínio Guerreira Zeferina, Associação 08 de Maio)

Horário: 13h30

Programação: teremos bate-papo sobre a profissão de modelo, uma aula de passarela com Jonas Bueno, do projeto Focus Moda e a seletiva.

A data e o local da final das seletivas serão divulgados em breve. Os selecionados serão contactados pela produção do evento.



