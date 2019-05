Confira dicas de como cuidar dos cabelos com Ricardo dos Anjos

Em turnê pela Bahia, o beauty artist Ricardo dos Anjos, esteve em Salvador esta semana dando dicas para enaltecer a beleza dos cabelos e mostrando novidades da linha Match, do Boticário, da qual é cocriador. A convite da marca, Ricardo debateu desde cuidados para proteção dos fios e manutenção de colorações como também a influência dos cabelos na autoestima e identidade das mulheres.

De acordo com ele, que já cuidou das madeixas de celebridades como Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes e Maria Rita, a principal necessidade para qualquer tipo de fio crespo, cacheado e ondulado é a hidratação, pois é um cabelo que já nasce naturalmente ressecado. O profissional afirmou que é importante conhecer e aceitar qual o seu tipo de cabelo, pois cada um deles demanda cuidados específicos.

"Para identificar se o cabelo é crespo, cacheado ou ondulado, você deve pensar no tamanho da mola. Se o cacho faz a volta em um lápis ou é muito pequenininho, ele é crespo. Se for um pouco mais aberto e faz a volta no seu dedo, esse cabelo é cacheado. Se ele apenas tem um formato em S, sem formar a mola completa, ele é ondulado", explicou.

Ricardo, que começou a carreira de cabeleireiro aos 14 anos em um salão especializado em cabelos afro, conta que a inspiração para criar produtos que facilitem esses cuidados vem de casa, por ter crescido acompanhando as mulheres da família sofrerem com produtos de alisamento agressivos.

Em Salvador, o expert observa que é muito comum as mulheres saberem cuidar dos cabelos crespos e cacheados e aponta que muitas já saíram da escravidão do alisamento e não estão preocupadas em abaixar o volume dos fios, mas, ainda assim, ele deixou claro que não defende nenhuma ditadura.

“Eu acho que não se pode radicalizar igual se radicalizava exigindo que a pessoa fosse lisa. Você não pode olhar pra uma mulher agora e pensar 'eu acho que aquele cabelo ali é alisado' e exigir que essa mulher a partir de agora seja cacheada. O que importa é a pessoa estar feliz com ela. Se você escolhe estar lisa, não quer dizer que você não é empoderada. Respeitar a opção do outro é, na verdade, o primeiro passo para ser empoderado”, disse.

Já para as mulheres que gostam de deixar o cabelo grisalho, a dica é apostar em um visual mais arrumado. Se ele for crespo ou ondulado grisalho, o acabamento é um pouco mais difícil, porque vai cachear com menos facilidade. Além disso, o cabelo grisalho perde queratina e fica um pouco mais poroso. O ideal é hidratar e lavar com um shampoo que tire o amarelado, para que o grisalho fique realmente um branco clarinho, mais bonito e mais saudável.

Ricardo acredita que o inverno é o melhor momento para fazer mudanças nos fios, porque nesta estação o cabelo resseca com mais facilidade e é a oportunidade de hidratá-lo mais vezes. “Além disso, por ter menos ação do sol e lavá-lo com menos frequência é o momento indicado para fazer uma química mais agressiva e investir em tratamentos térmicos para esse cabelo, como toalha aquecida e touca térmica”, contou.

Ele contou que participa de todo o processo de criação dos produtos da linha Match e garante seus resultados. Antes de chegar à capital baiana, o especialista também visitou as cidades de Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camaçari. Ricardo dos Anjos, além de ser um rosto conhecido por apresentar o reality show "S.O.S. Salvem o Salão", na GNT, também assina eventos como o Minas Trend Preview/Fashion Business e São Paulo Fashion Week.