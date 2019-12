Confira fotos dos melhores momentos do Afro Fashion Day 2019

Nos poucos dias de Carnaval, Ilê, Malê, Muzenza, Olodum, Cortejo e o Gandhy fazem da avenida o local do seu protagonismo, o momento de maior exposição de suas identidades políticas e estéticas. O Afro Fashion Day 2019, realizado neste sábado (30) pelo CORREIO, no Terreiro de Jesus, inverteu essa lógica. Ao se inspirar nas fantasias dos blocos afros, a 5ª edição do evento fez as entidades carnavalescas ditarem moda na passarela de verdade.

No total, 65 modelos negros desfilaram com 45 marcas, 33 de roupas e 12 de acessórios. Tendo como palco o Terreiro de Jesus, as peças e acessórios do AFD deram tons de sofisticação às cores e formas que costumam estar nas fantasias dos blocos. O branco e azul dos Filhos de Gandhy, o vermelho e amarelo do Ilê Aiyê, o leão do Muzenza, os búzios e máscaras do Malê Debalê, o requinte do Cortejo Afro, o multicolorismo do Olodum.

Confira imagens do evento produzida pela fotógrafa Marina Silva do CORREIO:

Além do casting formado por 15 agências locais, dentre os 65 modelos estavam seis que participaram da seletiva de bairros. Este ano, 998 modelos se inscreveram no concurso para desfilar no AFD.



