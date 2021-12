Confira horários das missas da última sexta-feira do ano no Bonfim

Quem tem a tradição de subir a colina sagrada para agradecer pelo ano que passou na última sexta-feira (31) do ano terá 10 horários de missas para escolher. A programação de celebrações, divulgada pela Catedral Basília do Senhor do Bonfim, tem como objetivo evitar as aglomerações, devido à pandemia.

A primeira missa acontece às 5h e a última, às 17h. Haverá celebrações também às 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h.

Todas as missas também serão transmitidas através da WebTv do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário. Devido aos protocolos necessários para evitar a disseminação da covid-19, na 1º Sexta-Feira não haverá caixas para colocação dos pedidos escritos, como ocorria nos anos anteriores.

A programação para a primeira sexta-feira do ano de 2022 também já foi divulgada. As missas serão às 5h, 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h e 17h.