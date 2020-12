Confira horários de funcionamento dos shoppings nos últimos dias de 2020

Quem quer fazer compras ou se divertir neste final de ano terá horários especiais a partir desta quinta (31). Os shoppings da capital baiana vão ter lojas fechadas no primeiro dia de 2021 e horários de funcionamento diferenciados por conta do fim de ano.

Confira os horários de funcionamento:

Shopping Piedade

Na quinta-feira (31), o Shopping terá horário especial de fim de ano das 9h às 18h. Na sexta-feira (1º), o shopping estará fechado, retomando as atividades normalmente no sábado (2), das 11h às 20h.

Shopping Barra

Na quinta (31), lojas e praça de alimentação funcionam das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, a partir das 12h. Na sexta (1º), lojas fechadas; praça de alimentação e restaurantes terão funcionamento opcional. O cliente deve confirmar o funcionamento com seu restaurante preferido. As seguintes operações confirmaram o funcionamento: Mamma Jamma, Outback, Yan Ping, Taco Shake, Vida Saúde Gourmet, Subway, Burger King. Madero – das 12 às 20h, com delivery até 20h45. Restaurante Yemanjá – das 12 às 17h.

A partir de sábado (2), o Barra volta a funcionar com os seguintes horários:

Segunda a sábado: - 11h às 21h. Os restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, poderão funcionar até às 00h. Domingo: Lojas, das 13h às 21h. Praça de alimentação e restaurantes das 12h às 21h. Os restaurantes do Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, poderão funcionar até às 00h.

Shopping Paseo

Na quinta (31), funciona das 9h às 17h; na sexta (1º), lojas e serviços fechados. Alimentação funciona opcional, a partir das 12h (o cliente deve conferir o horário de funcionamento com sua loja preferida). Já no sábado (2), funciona das 11h às 20h e no domingo (3), opcional, das 13 às 19h (o cliente deve conferir o horário de funcionamento com sua loja preferida).

Shopping Itaigara

Quinta 31/12 - das 9 às 17h.

Sexta 01/01 - o shopping estará fechado Sábado 02/01 - das 11 às 20h

Domingo 03/01 - o shopping estará fechado

Salvador Shopping

Na quinta (31), funciona das 9h às 18h. Na sexta (1º), praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet: abertura opcional das 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados. Compras pela internet podem ser realizadas através da plataforma Salvador Shopping.

Salvador Norte Shopping

Na quinta (31), abre das 9h às 18h. Já na sexta (1º), a praça de alimentação tem abertura opcional das 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados. A partir do sábado (2), os empreendimentos voltam a funcionar de segunda a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h. Compras pela internet podem ser realizadas através da plataforma Salvador Norte Online.

Shopping Paralela

Na quinta (31), abre das 9h às 17h. Na sexta (1º), lojas fechadas. Praça de Alimentação tem o funcionamento facultativo das 12h às 20h. Já no sábado (2), o shopping abre das 11h às 21h. E no domingo (3), das 13h às 21h.

Home Center Ferreira Costa

Na quinta (31), funciona das 8h às 14h. Na sexta (1º) fica fechado. Sábado (2), retorna das 8h às 21h, e domingo (3), das 8h30 às 19h.

Shopping Bela Vista

Na quinta (31), funciona das 9h às 17h. Na sexta (1º), o Shopping Bela Vista estará fechado. Sábado (2), o funcionamento será das 11h às 21h. No domingo (3), o shopping funcionará das 11h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação abrirá a partir das 12h. E na segunda (4), o funcionamento seguirá normal, das 11h às 21h. Para o funcionamento do SAC e da Rede Alpha, deverá consultar nos respectivos sites.

Shopping Center Lapa

Na quinta (31), abre das 9 às 18h e fecha na sexta (1º).



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.