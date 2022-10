Confira lista de artistas que Murilo Benício já se relacionou

O ator Murilo Benício encerrou sua participação na novela Pantanal após uma passagem brilhante pelo remake do folhetim. Na noite deste domingo (9), o famoso estava no palco do Domingão com Huck e encontrou as ex-esposas, Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli.

No palco do programa, ele esqueceu a idade dos filhos e a situação viralizou nas redes sociais, colocando o nome do artista no holofote dos internautas. Com isso, várias pessoas ficaram curiosas para saber quais famosas Murilo já se relacionou.

Alessandra Negrini



(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Em meados de 1995, os dois assumiram o relacionamento e, em dezembro de 1996, tiveram Antonio, único filho da relação. O casamento acabou em 1999 após diversos desentendimentos.

Carolina Ferraz

(Foto: Reprodução / Revista Caras)

Os dois se conheceram em 1997, durante as gravações da novela Por Amor. No entanto, a atriz ainda era casada e o relacionamento acabou em 1998. Um ano depois, após o matrimônio de Murilo acabar com Negrini, ambos assumiram o namoro. Carolina e Benício ficaram juntos até 2002, quando a famosa teria terminado devido às crises de ciúmes do ator.

Giovanna Antonelli

(Foto: Reprodução / Globo)

Durante as gravações de O Clone, Giovanna Antonelli conseguiu fisgar o coração do galã da Globo. Em 2022, meses depois após o fim do relacionamento com Carolina Ferraz, Murilo decidiu morar com Antonelli. Em maio de 2005, após uma reconciliação, os dois tiveram Pietro, único filho do casal.

Guilhermina Guinle

(Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

O relacionamento entre Benício e Guilhermina só foi assumido em 2007, após um ano de namoro às escondidas. Eles chegaram a ficar juntos por 5 anos e, em 2011, encerraram o namoro.

Andréa de Souza

Sem perder tempo, no fim de 2011, Murilo já estava com outra mulher, mas dessa vez, uma cenógrafa da Globo. O romance só foi assumido em 2012, mas não durou muito e terminou no mesmo ano.

Débora Falabella

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Em outubro de 2012, ele assumiu que estava namorando com Débora Falabella, com quem começou a ter uma relação durante as gravações de Avenida Brasil. Moraram juntos até 2019 após 7 anos.

Manuela Dias

(Foto: Reprodução / Globo)

Em agosto de 2019, ele apareceu com a autora Manuela Dias, mas não durou tanto. Os dois ficaram juntos até julho de 2020.

Cecília Malan

(Foto: Reprodução / Instagram)

Depois de tantos romances expostos, Murilo parece que decidiu ser mais discreto. Atualmente, ele está namorando com a jornalista, mas nenhum dos dois expõe a relação que começou em junho de 2021. A repórter compartilhou uma foto do pai e o irmão ao lado de Murilo.