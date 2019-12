Confira o balanço do Vitória ao longo da Série B 2019

A Série B 2019 chegou ao seu fim no último fim de semana, com o Vitória fechando sua participação em 12º, com 45 pontos. A posição foi sacramentada após a derrota por 2x1 para o Coritiba, no Barradão, no último sábado (30). Ao longo da competição, aliás, a colocação foi uma das melhores alcançadas pelo Leão no torneio - o lugar mais alto foi o 10º.

Se o rubro-negro ficou longe do G4, também ficou com uma distância considerável para o Z4, zona que fugiu ao longo de boa parte do torneio - todos os times que caíram somaram 39 pontos.

O CORREIO reuniu alguns números do Vitória nesta edição da Série B - incluindo um levantamento com cada técnico, performance como mandante e visitante e público. Confira: