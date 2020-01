Confira o gabarito do simulado do Concurso da PM-BA

Falta pouco para a Prova do Concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que acontece neste domingo (19). Depois de publicar o simulado elaborado pela equipe de professores do Curso Impacto, hoje o CORREIO publica o gabarito com as respostas das 80 questões (confira abaixo).

E neste final de semana, não deixe de participar também no domingo, a partir das 16h, de uma live nas redes sociais do jornal com os professores do Impacto. Eles irão responder perguntas, tirar dúvidas e comentar a prova do certame. Participe!