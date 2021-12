Confira o passo a passo para fazer uma make com a cor de 2022

Faltam algumas horas para acabar 2021 e as energias se renovam para que 2022 seja o ano para voltarmos à superfície depois de um longo período de isolamento. Com o espírito global deste momento de transição, a Pantone lançou a cor de 2022: Very Peri. A combinação de azul com um violeta avermelhado representa transformação e promete inspirar as tendências de moda, beleza e design. Para iniciar o ano em grande estilo, o consultor do Boticário em Salvador, Ruan Queiroz, que dá vida à Drag Queen Miguella Magnata, ensina a fazer um tutorial de maquiagem com a combinação da cor do ano 2022, para quem quer comemorar o réveillon com uma make colorida e cheia de personalidade.

O maquiador explicou que as tonalidades podem ser exploradas, principalmente nos olhos, mas que na maquiagem podemos deixar a imaginação fluir e seguir sem regras. “Com uma boa misturinha de produtos azuis e roxos é possível chegar na cor do ano. Para o efeito Very Peri, você pode utilizar a junção de três cores: o azul mais escuro, o roxo e um roxinho cintilante”, revelou o consultor e embaixador do Boticário.

Mas antes da produção, limpeza e hidratação são passos fundamentais, dos quais não se deve abrir mão. A dermatologista, Rebeka Sobral, conta que a limpeza pode ser feita com água micelar, um produto mais suave, que vai limpar a pele gentilmente. “Por causa do nosso calor, é comum que se negligencie o passo da hidratação da pele para receber a maquiagem. Mas, mesmo nas peles mais oleosas, o produto indicado para esse tipo de pele vai garantir o controle da oleosidade e o fechamento dos poros”, recomenda.

(Foto: Divulgação/Boticário)

O especialista em make do Boticário também reforça que este passo é o que garante o bom resultado da maquiagem e a durabilidade da produção. “Começo preparando a pele com um primer facial pré maquiagem, que aumenta a fixação e em seguida utilizo uma base efeito mate que reduz a oleosidade e cobre imperfeições, fazendo o make durar por mais tempo”, explicou o profissional que atua na área há quase cinco anos.

1. Após preparar a pele, comece esfumando a sombra roxa e em seguida deposite levemente a azul escuro

2. Esfume os dois e preencha com o roxo cintilante

3. Faça um Cut Crease (uma maquiagem oposta ao esfumado que deixa o côncavo bem marcado e pálpebra móvel mais clara) e deposite um super glitter furta-cor para abrir mais o olhar

4. Utilize um lápis branco na linha d’água

5. Na parte debaixo dos olhos, esfume o roxo com o roxo cintilante

(Foto: Divulgação/Boticário)

6. Finalize com uma máscara de cílios para deixar o olhar mais destacado

7. Para completar a make com um efeito “bocão” com um ar natural, utilize um batom nude rosado

(Foto: Divulgação/Boticário)

A dermatologista Rebeka Sobral ainda lembra que a retirada da maquiagem é tão importante quanto a preparação da pele para recebê-la. “É durante o sono que a pele se renova, através de diversos processos fisiológicos. Por isso, dormir com maquiagem interfere neste processo”, explica. A expert em estética ainda aconselha que se opte por um Clean oil para fazer essa limpeza.

“Este é um tipo de produto que faz parte da rotina de beleza das coreanas há muitos anos e que tem chegado com força ao Brasil. Ele dissolve a maquiagem do rosto sem agredir a pele, sendo melhor que lencinhos demaquilantes que acabamos esfregando no rosto, por exemplo. É só colocar o óleo na mão, passar no rosto, retirar com água e depois seguir com a rotina de limpeza e hidratação, normalmente. E pronto! Vai iniciar 2022 com a pele bem cuidada!”, finaliza.