Confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana no Dia dos Comerciários

O Dia dos Comerciários será comemorado na próxima segunda-feira (17). Por conta do feriado, alguns serviços terão horário de funcionamento alterado em diversas cidades. Confira como será em Salvador e Região Metropolitana:

SHOPPINGS

Shopping Barra

Lojas - Não funcionam, com exceção das seguintes lojas, que abrirão das 12h às 20h

Farmácia Pague Menos L1 e L4

Havanna

Confeitaria Priscilla Diniz

Caixa Econômica e Banco do Brasil - 10h às 16h

CardioVascular Center – funcionamento até às 19h

Praça de Alimentação / fast food - Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli - Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping funciona com horário especial na próxima segunda-feira (17).

Smart Fit: 5h30 às 22h30

Clivale e Novamed: a partir das 6h30

Espaço Gourmet: a partir das 11h30

Alimentação, lazer, salões de beleza e farmácias: 12h às 21h

Cinema: 13h às 22h

Lojas, quiosques, Bompreço e SAC: fechados.

Salvador Norte Shopping

Clínicas Clivale: 6h30 às 21h

Smart Fit:8h às 14h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Cinema: 13h30 às 22h

Lojas e quiosques: fechados

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista também funcionará em horário especial. Lazer, Alimentação (associados ao Sindicato de Bares e Restaurantes) e farmácias funcionarão das 12h às 21h; cinema das 13h às 00h30; Centro Médico das 7h às 18h; e academia Alpha Fitness das 6h às 22h. Lojas e quiosques (associados ao Sindicato dos Comerciários), salões de beleza, barbearias, supermercado GBarbosa e SAC não abrirão.

Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites – Fechadas

Lojas/Quiosques – Fechados

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: 07h às 21h

Pão de Açúcar: Fechado

Bodytech: 06h às 22h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D6

Playland: 12h às 21h

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Planeta Criança: 09h às 22h

Bancos: Funcionamento Normal

Shopping Paralela

As lojas, os quiosques e o supermercado estarão fechados no Shopping Paralela. As atrações de lazer, a praça de alimentação e as farmácias funcionam das 12h às 21h. O cinema funciona conforme programação no site https://www.shoppingparalela.com.br e o boliche segue sua programação normal.

Shopping Itaigara

Trevi - 11h às 15h

Palatus - 10h30 às 15h30

Oh de Casa - 10h30 às 15h

Subway - 9h às 20h e delivery das 9h às 21h

Pagoda – 10h às 15h

Restaurantes – Funcionamento facultativo

Super Bompreço: Fechado

Bancos: Das 10h às 16h

Lotérica: Das 9h às 16h

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site:

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Boulevard Shopping Camaçari



Praça de alimentação e áreas de lazer operarão das 12h às 21h; já as lojas, SAC e lotérica estarão fechados no dia. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) também estará suspenso. Já a praça de alimentação e as áreas de lazer funcionarão em horário especial: das 12h às 21h. A Drogaria Rede Bem abrirá normalmente na segunda, das 9h às 21h, assim como os cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari (das 9h às 16h30). Confira:

• Lojas: fechadas.

• Praça de alimentação e lazer: das 12h às 21h.

• Smart Fit: das 8h às 14h.

• Cinemark: conforme programação (https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema).

• SAC e Lotérica Boulevard: fechados.

• Cartórios: das 9h às 16h30.

• Drogaria Rede Bem: das 9h às 21h.

• FlipWash: das 9h às 21h.

• Circo Vegas: às 16h, às 18h e às 20h.

Shopping Cajazeiras

Lojas: Fechadas

Le Biscuit: Fechada

ProCursos: 07h às 19h

Serviços: Normal

Academia: 05h às 22h

Clivale: 07h às 17h

HapVida: 07h às 19h

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques - fechados

Praça de alimentação - das 12h às 19h

Drogaria São Paulo - das 7h às 22h

RedeMix - fechado

Alpha Fitness - 6 às 22h

Shopping Piedade

Nesta segunda-feira, o Shopping Piedade funciona em horário diferenciado. A academia Smart Fit estará aberta das 6h às 22h, a Caixa Econômica Federal das 10h às 16h e a Clínica Seta das 7h às 18h. Para a criançada se divertir tem o Parque dos Monstrinhos, na Praça Central, piso L2, das 9h às 18h. As demais operações vinculadas ao Sindicato dos Comerciários estarão fechadas. Na terça-feira, 18 de outubro, o shopping volta a funcionar normalmente das 9h às 20h

O shopping terá um Parque dos Monstrinhos, na Praça Central, piso L2, para animar o dia das crianças. Um espaço temático com piscina de bolinhas, torre de elástico com dois megas tobogãs, trampolim e cama elástica baby. A idade permitida é dos 2 anos aos 13 anos. O acesso custa R$ 10,00 para cada 10 minutos de lazer, com o combo de R$ 25,00 para 30 minutos e R$ 1,00 real a cada minuto adicional. A atração fica disponível até 22 de outubro.

MERCADOS

Big Bompreço - todas as lojas fechadas

Home Center Ferreira Costa - loja fechada



GBarbosa - lojas fechadas

Mercantil Atacado - lojas fechadas

Perini

Pituba, Graça e Vasco – das 6h30 às 21h

Café Perini Costa Azul – fechado

Shoppings Iguatemi, Paralela e Barra – seguem o horário de funcionamento dos centros de compras

Pão de Açúcar - as lojas do Pão de Açúcar no Costa Azul e no Shopping da Bahia estarão fechadas

CORREIOS

As agências dos Correios funcionarão normalmente na segunda-feira (17)

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Já nas datas originais dos feriados municipais e estaduais que tenham sido antecipados há atendimento bancário normal.

As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção é o acesso a canais alternativos para realização de operações bancárias. Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações – como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão funcionar normalmente na segunda-feira (17)

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

As repartições públicas vão funcionar normalmente no Dia dos Comerciários