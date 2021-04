Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado desta quarta-feira (21)

Com a aproximação do feriado de Tiradentes, que acontece nesta quarta-feira, 20, em todo o país, o tradicional abre e fecha de shopping centers, supermercados, lojas e setores de serviço volta a acontecer em Salvador, causando uma certa confusão entre os cidadãos soteropolitanos.

Vale lembrar que, embora a prefeitura de Salvador tenha liberado o funcionamento de estabelecimentos não essenciais de terça a sábado, a medida não engloba feriados. Apenas serviços de drive-thru, entrega por delivery, comércio de alimentos e supermercados poderão abrir na quarta.

O transporte público na capital seguirá com as mesmas medidas implementadas no início desta semana, seguindo o toque de recolher que restringe a circulação nas ruas entre as 21h e às 5h. No mais, academias, igrejas e hotéis não terão restrições de funcionamento, assim como a vacinação contra a covid-19 prosseguirá normalmente.

Confira no guia abaixo como será o funcionamento dos principais estabelecimentos da capital baiana no feriado do meio da semana.

Shopping Centers

Salvador Shopping

As lojas e quiosques do Salvador Shopping não funcionarão durante o feriado de Tiradentes, assim como o drive-thru do estabelecimento. No entanto, o supermercado Bompreço funcionará das 8h às 20h, o Espaço Gourmet das 11h às 20h, o delivery das 10h às 22h e a plataforma Salvador Shopping Online funcionará das 10h às 21h.

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping, localizado em São Cristóvão, não terá o funcionamento de suas lojas, quiosques e drive-thru. Apenas funcionarão o serviço de delivery e a plataforma Salvador Norte Online, ambos das 10h às 22h.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista estará fechado durante o feriado, porém seu serviço de drive-thru funcionará das 13h às 19h, enquanto o serviço de delivery, válido para todos os segmentos, funcionará normalmente até às 23h.

Shopping Barra

Os restaurantes e o sistema de drive-thru do Shopping Barra funcionarão até as 20h desta quarta-feira. As lojas e quiosques do centro comercial não abrirão.

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia estará fechado durante o feriado, com exceção da Academia Bodytech que funcionará das 10h às 13h, com acesso independente pelo estacionamento D5. As operações de alimentação do centro comercial funcionarão na quarta através do sistema de delivery.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela manterá sua operação de drive-thru das 10h às 20h, enquanto o sistema de delivery funcionará das 10h às 23h. Considerado serviço essencial, o Estúdio Face funcionará das 10h às 20h.

Os shoppings Center Lapa e Itaigara estarão fechados completamente durante o feriado de Tiradentes.

Supermercados e lojas

Assaí

As lojas da Calçada, Paripe, Mussurunga, Golf Club e Lauro de Freitas funcionam normalmente das 6h às 20h30.

Extra

As unidades da Vasco e da Rótula do Abacaxi funcionam das 7h às 20h30. A loja Extra Paralela funciona das 6h às 20h30.

Pão de Açúcar

A unidade Costa Azul funciona das 7h às 20h, enquanto que a unidade do Shopping da Bahia estará fechada.

GBarbosa

As unidades seguirão os seguintes horários: Iguatemi funciona das 7h às 18h; Costa Azul e Lauro de Freitas funcionam das 7h às 19h; San Martin e Pau da Lima abrem das 7h às 14h; Brotas funciona das 7h30 às 14h; Cabula abre das 7h30 às 19h; Guarajuba funciona das 8h às 19h e a unidade do Horto Bela Vista abre das 11h às 19h.

Perini

As unidades da Graça, Pituba, Barra e Vasco funcionam das 6h30 às 20h. O Café Perini Costa Azul abre das 7h às 19h, e a unidade Guarajuba funciona das 8h às 17h. Os quiosques dos shoppings Barra, Paralela, Salvador e da Bahia estarão fechados.

Serviços

Bancos, Correios e SAC

As três instituições informaram que não haverá atendimento nas agências bancárias, nas agências dos Correios e no SAC durante o feriado, reabrindo para o atendimento na quinta-feira (22).