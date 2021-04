Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado deste sábado (1º)

Com a aproximação do feriado do Dia do Trabalhador, que acontece neste sábado, 1º, em todo o país, o tradicional abre e fecha de shopping centers, supermercados, lojas e setores de serviço volta a acontecer em Salvador, causando uma certa confusão entre os cidadãos soteropolitanos.

Vale lembrar que, de acordo com a Prefeitura de Salvador, algumas medidas restritivas contra a proliferação do novo coronavírus seguem em vigor, no entanto, shopping centers, comércio de rua, centros comerciais, barbearias, salões de beleza e similares poderão funcionar durante o sábado.

Além disso, durante todo o final de semana, bares e restaurantes poderão funcionar das 10h às 18h. Confira na lista abaixo os horários de funcionamento dos principais centros comerciais da capital baiana neste feriado.

Shopping Centers

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara terá a abertura facultativa de suas lojas, quiosques e lotérica. O Bompreço funciona das 07h às 18h. Os bancos localizados no estabelecimento não abrirão. O drive-thru e delivery de produtos funcionará das 10h às 20h, enquanto o delivery de alimentos e medicamentos funcionará das 10h até 00h.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade funcionará normalmente no feriado do Dia do Trabalho, neste sábado, 1º de maio, das 10h às 20h, conforme Convenção Coletiva De Trabalho firmada hoje (29), entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia – Sindilojas-BA e o Sindicato dos Empregados do Comércio da Cidade do Salvador.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping estará aberto no sábado das 10h até às 20h, já no domingo, das 12h até às 20h. O Bompreço do centro comercial funcionará no final de semana das 8h às 20h. O Espaço Gourmet abrirá às 11h e fecha às 20h, enquanto o delivery funciona das 10h às 22h no sábado; no domingo, o início do serviço é às 11h.

Salvador Norte

O Salvador Norte Shopping abrirá no feriado das 10h às 20h, enquanto no domingo o atendimento se inicia às 12h. O Bompreço do shopping funciona das 7h às 20h30. O delivery estará prestando serviço no sábado a partir das 10h até às 22h. No domingo, o serviço se inicia às 11h.

Shopping Paralela

Lojas, drive-thru e praça de alimentação funcionam neste sábado das 10h às 20h, domingo abre das 12h às 20h e na segunda, o shopping também estará aberto. Delivery: das 10h às 23h.

Shopping Bela Vista

As lojas, quiosques, operações de alimentação, farmácias e o supermercado GBarbosa do Shopping Bela Vista funcionarão das 10h às 20h. O drive thru do centro comercial estará funcionando no sábado no mesmo horário. O delivery vai atender das 10h às 23h. O SAC, a Academia Alpha e o Centro Médico Bela Vista precisam ter seus horários consultados em seus respectivos sites.

Shopping Barra

As lojas e a praça de alimentação do Shopping Barra funcionarão das 10h às 20h. O Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma abrem das 11h às 20h. A academia Alpha Fitness funciona das 8h às 14h. O serviço de drive thru funcionará das 10h às 20h, enquanto o delivery se estenderá até às 22h.

Shopping da Bahia

As lojas e as praças de alimentação do Shopping da Bahia estarão abertas a partir das 10h até as 20h. A clínica Clivale e a academia Bodytech estarão fechadas.

Parque Shopping Bahia

As operações do Parque Shopping Bahia ocorrerão normalmente das 10h às 20h30.

Supermercados

Assaí

Cidade Baixa (Calçada) - Das 06h às 20h30

Golf Club (Jardim Cajazeiras) - 06h às 20h30

Paribe - Das 06h às 20h30

Mussurunga - 06h às 20h30

Lauro de Freitas - 06h às 20h30

Camaçari - 06h às 20h30

GBarbosa

Iguatemi, Costa Azul, San Martin, Lauro de Freitas e Pau da Lima: abrem das 7h às 20h

Brotas e Cabula: abrem das 7h30 às 20h

Guarajuba: abre das 8h às 20h

Horto Bela Vista: segue o horário de funcionamento do shopping Bela Vista.

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá. Pirajá e Lauro de Freitas: abrem das 7h às 18h.

Pão de Açúcar

Costa Azul - 07h às 19h

Shopping da Bahia - 10h às 20h

Extra

Vasco da Gama: 07h às 20h30

Rótula do Abacaxi: 07h às 20h30

Paralela: 6h às 20h30

Lojas

Perini

Graça, Pituba, Barra e Vasco: 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul: 7h às 20h

Guarajuba: 8h às 19h

As unidades dos Shoppings Barra, Paralela, Salvador e da Bahia estarão fechadas.

Ferreira Costa

A loja da avenida Paralela abre normalmente das 8h às 20h30.