Confira o que abre e fecha no dia das Eleições 2022 em Salvador

A votação para eleger os próximos presidente, senador, deputado federal e estadual, vai fazer com que alguns estabelecimentos modifiquem seus horários de funcionamento. Se é um dos 11 milhões de baianos e baianas que comparecerão às urnas de Salvador no dia 2 de outubro, confira abaixo a lista do que abre e fecha no dia do primeiro turno, na capital baiana.

SHOPPINGS E COMÉRCIO

Salvador Shopping

Funciona normalmente, das 12h às 21

Shopping Salvador Norte

Funciona normalmente, das 12h às 21

Shopping Bela Vista

Funcionará normalmente no domingo das Eleições (2). O empreendimento abrirá das 13h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação, Lojas âncoras e o mercado GBarbosa abrirão a partir das 12h. Já lojas, quiosques e lazer abrem das 13h às 21h.



Shopping Paralela

- Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h

- Lojas funcionam das 13h às 21h

- Cinema funciona conforme programação própria

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites – 12h às 21h

Lojas/Quiosques – 13h às 21h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 12h às 21h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D6

Parque Shopping Bahia

Horário de funcionamento normal - 12h às 21h

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Subway: Atenderá pedidos por delivery

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Boulevard Shopping Camaçari

Funciona normalmente.

Lojas Âncoras: das 13h às 21h

Demais lojas: das 14h às 21h

Rede Bem Drogarias: das 14h às 21h

Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h

Academia Smart Fit: das 8h às 14h

Cinema: confira programação no site

SAC, cartórios e lotérica: fechados

Ferreira Costa

O home center estará aberto das 9h às 18h.

MERCADOS

GBarbosa

Iguatemi – das 7h às 18h

Costa Azul – das 7h às 21h

Brotas – das 7h30 às 14h

Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Cabula - das 8h às 14h

Guarajuba – das 7h às 20h

Horto Bela Vista: horário de funcionamento do shopping

Perini

Graça, Pituba e Vasco da Gama - das 6h30 às 20h

Café Perini - das 7h às 21h

Lojas dos shoppings da Bahia, Salvador, Paralela e Barra: seguem o horário de funcionamento dos centros de compras

Mercantil Atacado

Calçada, Ogunjá, Pirajá, Pau da Lima e San Martin - das 7h às 15h

Lauro de Freitas - das 7h às 18h

Pão de Açúcar

Costa Azul: 7h às 20h

Shopping da Bahia: 12h às 21h

Assaí Atacadista

Todas as unidades vão funcionar em horário normal

Salvador

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA) Das 06h às 18h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS) Das 07h às 20h

ASSAÍ PARIPE Das 07h às 18h

ASSAÍ MUSSURUNGA Das 07h às 18h

ASSAÍ BARRIS Das 07h às 18h

ASSAÍ CABULA Das 07h às 20h

ASSAÍ VASCO DA GAMA Das 07h às 20h

Interior

ASSAÍ LAURO DE FREITAS Das 06h às 21h

ASSAÍ CAMAÇARI Das 06h às 20h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA Das 08h às 18h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA) Das 08h às 18h

ASSAÍ PAULO AFONSO Das 08h às 18h

ASSAÍ SERRINHA Das 08h às 18h

ASSAÍ JUAZEIRO Das 07h às 18h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA Das 07h às 18h

ASSAÍ JEQUIÉ Das 07h às 18h

ASSAÍ GUANAMBI Das 07h às 18h

ASSAÍ ILHÉUS Das 07h às 19h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM Das 07h às 17h

ASSAÍ ITAPETINGA Das 06h às 21h

ASSAÍ BARREIRAS Das 07h às 22h

TRANSPORTE

Metrô

Funciona das 5h às 00h.



Ônibus

Haverá frota normal de dia útil durante todo o dia, e será gratuito para o eleitor.

Elevador Lacerda

Funciona das 7h às 19h



Plano Inclinado Liberdade/Calçada

Funciona das 7h às 17h