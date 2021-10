Confira o que abre e fecha no feriadão de 12 de outubro

O feriadão desta terça-feira (12) vai fazer com que alguns estabelecimentos modifiquem seus horários de funcionamento. Shoppings, espaços de lazer e serviços, em Salvador e região metropolitana, divulgaram suas programações para o dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. A data também celebra o Dia das Crianças.

Salvador Shopping:

-Bompreço: 8h às 21h;

-Academia Smart Fit: 8h às 14h;

-Alimentação, Lazer, Lojas âncoras e megalojas, farmácias e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

-Espaço Gourmet: 11h30 às 0h;

-Cinemark: 12h às 0h;

-Bancos, clínicas, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping:

-Big Bompreço: 7h às 21h;

-Academia Samrt Fit: 8h às 14h;

- Alimentação, Lazer, Lojas Âncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

-Salvador Norte Online: 12h às 21h;

-Cinépolis: 13h às 21h;

-Demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Clivale e Caixa: Fechados.

*Nos dias 11 e 13/10, o funcionamento dos shoppings é normal: das 9h às 22h.

Shopping da Bahia

Nos dias 09, 10, 12, 16, 17 de outubro, tem contação de histórias em “O Mundo Encantado da Leitura”, um espaço de criatividade, imaginação e diversão com sessões sempre às 11h, 15h e 17h, aos sábados, e 13h, 15h e 17h, aos domingos e no feriado, na Alameda Luis Gama, ao lado do Planeta Crianças, no 3º Piso. Aqueles que participarem da ação ganham o livro "Fubá", da autora Tatiana Krauss. A obra estimula o contato com a natureza e com os animais. Além disso, nos dias 22, 23, 30 31 terá apresentação de teatro infantil com o grupo Stripulia.

Shopping Piedade

- Lojas âncoras C&A, Americanas e Le Biscuit - 09h às 18h.

- Alimentação – Facultativo das 9h às 18h.

- Clínica Seta – 7h às 14h

- Academia Smart Fit – 8h às 14h

- Show de Mágicas gratuito – 13h

- Parquinho do Tio Paulinho – 9h às 18h

- Demais operações que não são ligadas ao Sindicato dos Comerciários ou que possuem acordos específicos – Facultativo das 9h às 18h.

Atrações para crianças: Para tornar o dia mais divertido e encantado, as crianças e seus familiares vão poder curtir um show com os clássicos números de mágicas, às 13h, no Palco do Piso L4. Para completar, no dia 12 tem também o Parquinho do Tio Paulinho, na Praça Central, no Piso L2, das 9h às 18h. Destinado para crianças de 02 a 12 anos, o espaço conta com tobogãs infláveis, kid play e cama elástica, onde a criançada pode brincar com toda segurança. O acesso ao parquinho custa R$ 8,00 por 10 minutos de lazer.

Shopping Paseo

Lojas* e quiosques: fechados

Restaurantes: funcionamento opcional a partir das 12h

*podem funcionar as lojas que têm acordo individual com o sindicato, com horário opcional de 13h às 19h

Shopping Paralela

Atrações de lazer, praça de alimentação, lojas âncoras, Brinkar, PbKids, supermercado Hiperideal e farmácias: funcionam das 9h às 21h.

O cinema UCI e Boliche também estarão abertos ao público.

Parque Shopping Bahia

Âncoras e Alimentação: 12h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 22h

Demais Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Extra

Loja Vasco da Gama - 07h às 22h

Loja Rótula do Abacaxi - 07h às 22h

Loja Paralela - 06h às 0h

Pão de Açúcar

Loja Costa Azul - 07h às 20h

Loja Shopping da Bahia - 12h às 21h

Assaí

Salvador

Assaí Cidade Baixa (Calçada) - Das 06h às 22h

Assaí Golf Club (Jardim Cajazeiras), Assaí Paripe e Assaí Mussurunga - Das 07h às 22h

Transporte público

Metrô

Funcionamento normal, das 5h à meia noite. O serviço gratuito do Plantão de Escuta, realizado por voluntários do Centro de Valorização à Vida – CVV, também terá seu horário mantido. Ele acontece das 10h às 16h, na Estação de Metrô Acesso Norte.