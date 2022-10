Confira o que abre e fecha no feriado de Dia das Crianças

O dia 12 de outubro, quando são celebrados o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, vai provocar alteração no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais de Salvador. Confira o que abre e fecha e qual a programação para a data.

SHOPPINGS

Shopping Paralela

Terá horário especial de funcionamento. As lojas, quiosques, supermercado, farmácias, praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar das 9h às 22h. O cinema funciona conforme programação no site https://www.shoppingparalela.com.br e o boliche segue sua programação normal.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Na próxima quarta-feira, 12/10, Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Salvador Shopping e o Salvador Norte funcionam normalmente, das 9h às 22h. Além de realizar as compras nas lojas físicas, os clientes podem fazer suas compras on-line através dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br ou pelos aplicativos homônimos, disponíveis gratuitamente em Android e IOS. Para aqueles que desejam receber em casa, as entregas são feitas em até 2h. O frete é grátis no primeiro pedido ou acima de determinados valores em compras. O cliente pode retirar nos espaços de Drive Thru, de Lockers (Armários Inteligentes) e via Retirada Expressa.

Bela Vista

O Shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h. Terá atividades gratuitas para crianças.

Shopping da Bahia

Segue funcionando no horário normal:

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D6

Shopping Barra

O shopping funcionará normalmente na quarta-feira (12). Confira os horários:

Lojas – Funcionarão das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Itaigara

Na próxima quarta-feira, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida:

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Subway: Atenderá pedidos por delivery

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Shopping Paseo

No próximo dia 12 de outubro, quarta-feira, data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, o shopping funciona da seguinte maneira:

Lojas e Quiosques –Funcionamento das 9h às 20h

Restaurantes–Funcionamento a partirdas 12h

• Programação do Cine DatenPaseo: conferir no site:

•Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

•Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium



Parque Shopping Bahia

No feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, vai funcionar no horário de sempre. Lojas âncoras, alimentação e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h. Alameda Gourmet, das 10h 10h às 23h. Confira os horários dos filmes no Cinépolis: https://www.cinepolis.com.br/programacao/lauro+de+freitas/75.html

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas, praça de alimentação e academia abrirão em horário especial. O Boulevard Shopping Camaçari funcionará em horário especial nesta quarta-feira, 12, quando é celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças. As lojas Americanas, Le Biscuit e Gugutik Kids abrirão das 10h às 21h. As âncoras C&A, Renner e Riachuelo, por sua vez, iniciarão as operações às 13h. As demais funcionarão a partir das 14h. CONFIRA:

• Americanas, Le Biscuit e Gugutik Kids: das 10h às 21h.

• Praça de alimentação e lazer: das 12h às 21h.

• C&A, Renner e Riachuelo: das 13h às 21h.

• Demais lojas: das 14h às 21h.

• Drogaria Rede Bem: das 14h às 21h.

• Academia Smart Fit: das 8h às 17h.

• Cinemark: conforme programação

• SAC, Lotérica e Cartórios: fechados

• Circo Vegas: Sessões às 16h, às 18h e às 20h.

• Atividades infantis do "Super Dia das Crianças", com banho de espuma, brincadeiras, KaraôKIDS, Aldeias Infantis SOS, dentre outras: das 13h às 17h.

MERCADOS E OUTROS

Pão de Açúcar

A loja localizada no Shopping da Bahia vai funcionar das 09h às 22h. Já a loja do Costa Azul, das 07h às 20h.

Assaí Atacadista

As lojas funcionarão normalmente, com exceção de Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas que funcionarão em horário especial para garantir a acessibilidade de seus(uas) clientes a um momento de compras com tranquilidade e segurança.

Confira abaixo os horários de funcionamento das unidades:

Salvador

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h



Interior

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 22h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 8h às 18h

ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h

ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h

ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 16h

ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 7h às 19h

Mercadão da Bahia:

Boxes: das 8h às 15h.

Área gourmet: das 8h às 18h.

Atividades para as crianças:

Apresentação de Kadu, o Mágico - a partir das 13h.

Parquinho - das 10h às 16h.

Oficina de pintura artística - das 11h às 13h.

Oficina escultura de balões - das 13h às 15h.

Apresentação do cantor Kevin Willian, a partir das 14h.

Ferreira Costa

Home Center Ferreira Costa estará aberto normalmente das 8h às 21h.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, os setores administrativos da Prefeitura de Salvador, as escolas da rede municipal e estruturas como o Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm), SAC do Empreendedor, Central de Licenciamento de Eventos (CLE) e Prefeituras-Bairro, estarão fechados. No entanto, os serviços essenciais municipais estarão de plantão para atender aos cidadãos.

Confira serviços essenciais que estarão de plantão:

Transalvador

Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir imediatamente em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará monitorando o tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o período.

Os setores de defesa de notificações e protocolo, além de liberação de veículos, não funcionarão na quarta-feira (12). As notificações com previsão de vencimento no dia serão prorrogadas para o próximo dia útil (13). Caso o cidadão queira fazer abertura dos serviços de defesa, apresentação de condutor ou recurso Jari quando o expediente presencial estiver suspenso poderá utilizar a via on-line, no site da Transalvador (www.transalvador.salvador.ba.gov.br).

Fiscalização de estabelecimentos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização no feriado, em regime de plantão, com o objetivo de fiscalizar a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. O órgão também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construção irregular. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas através do Fala Salvador, no número 156 ou site www. fala. salvador. ba. gov. br, ou pelo aplicativo Sonora Salvador. Nesta quarta-feira (12), o atendimento presencial está suspenso.

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) vai disponibilizar 75 agentes distribuídos nos postos situados entre as praias do Jardim de Alah e Aleluia, além de dez servidores para entrega de pulseiras para identificação de crianças.

Codesal

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas. Qualquer situação de risco deve ser comunicada através do número gratuito 199.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) prosseguem funcionando em esquema 24h, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado pelo número 199. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as de Saúde da Família (USF) retomam o atendimento a partir das 8h da próxima quinta-feira (13).

Limpurb

Os serviços de limpeza e coleta na cidade seguem normalmente nesta quarta-feira (12).