Confira o resultado provisório de Reda para agente de saúde em Salvador

Foi divulgado o resultado provisório do processo seletivo que vai contratar 100 agentes comunitários de saúde em Salvador. A contratação será feita através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

O concurso contou com 8.620 inscritos e, destes, 15.03 foram chamados. Para consultar se seu nome está na lista basta clicar aqui. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município e consta a partir da página 17. Para facilitar a busca, basta digital CTRL + F e digitar seu nome.

O documento ficará disponível nos endereços eletrônicos www.dom.salvador.ba.gov.br e www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br.

Os aprovados serão contratados para atuar em atividades através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e terão jornada de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 1.305,62 e, a depender do trabalho desenvolvido, os selecionados poderão receber adicional noturno e insalubridade.

Das 100 vagas ofertadas pela prefeitura, 5% são destinadas para candidatos com deficiência e 30% para negros, conforme legislação municipal vigente. A seleção é constituída por avaliação de títulos, única etapa de caráter classificatório.