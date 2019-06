Confira os vencedores do Beleza Black 2019

Depois de quase cinco meses de ensaios e eliminatórias, o público que lotou o Teatro Jorge Amado no último sábado (15) conheceu, enfim, os vencedores da categoria Adulto de um dos concursos de modelos mais disputados do país, o Beleza Black, que este ano trouxe o tema África Negra da Bahia. Conquistam os primeiros lugares Leideane Oliveira, 21 anos, e Juan Dias, 22.

Como faz há 21 anos, André Menegry, o diretor geral da One Models – agência realizadora do evento –, chamou um a um os 31 rapazes e 28 moças que passaram pelas eliminatórias e chegaram até ali representando os bairros onde moram. Todos foram avaliados por um júri formado por gente que entende de moda, beleza e arte e que observou a postura, andamento, simpatia, plástica, desenvoltura, estética e beleza. Leideane representou Itinga e Juan, Ondina. Ela recebeu a faixa de Adryelle Peixoto e ele de Rafael Costa, os vencedores do ano passado.

Outros jovens também se destacaram e foram premiados. Matheus Luiz (de São Marcos) e Bella Vasconcelos (de Simões Filho) venceram na votação da internet, Bia Muniz (de Tancredo Neves) e Antonio Carlos (do Engenho Velho da Federação) ficaram com os segundos lugares e Robson Junior (Engenho Velho da Brotas), Vinicius Borges (Vasco da Gama) e Rute Batista (Periperi) com as terceiras posições.

Para Leideane a conquista se soma à do ano passado, quando venceu a final das seletivas de modelos não agenciados do Afro Fashion Day e conquistou a vaga na passarela do desfile realizado pelo jornal Correio. Já para Juan foi tudo novo. O estudante soube do concurso por um primo, apostou no carisma e no 1,88 metro de altura e venceu.

“Estou com a sensação do dever cumprido porque foram muitos meses de trabalho, de ensaio”, comenta André Menegry. “A gente começou há 21 anos quando ninguém acreditava que o negro ia para frente. Há 12 anos, o concurso começou a crescer e hoje chegamos há 490 inscritos em todas as categorias (Baby, Mini, Mirim, Pré Teen, Teen, Juvenil e Adulto). Para você ter ideia dessa evolução, as inscrições para o Beleza Black mal abriram e já tem 600 inscritos. A primeira seletiva será em 14 de dezembro”, comemora.

Para o diretor geral da One Models, o Beleza Black tem um valor que vai além o de revelar novos modelos. “Os meninos mudam, crescem profissional e espiritualmente. Passam em acreditar em si. São jovens de periferia, de favela, vou enriquecendo a mente deles nesses meses de ensaio. A gente não deixa ninguém faltar, arruma o dinheiro de transporte para quem está sem condições no momento, e o resultado é esse que você viu”, revela.

Bailarino de formação, com trajetória de sucesso no Balé Folclórico da Bahia, Pepê Santos atua há cinco anos como coordenador de Produção da One Models e vê um crescimento para os modelos negros no país e lá fora, embora ainda encontre grandes barreiras na Bahia. “Aqui, o acesso do negro na mídia, numa campanha de TV, é péssimo, mas a gente vai tentando a cada dia inseri-los e mudar essa realidade. A solicitação do cliente ainda é com pré-requisitos, tipo ‘não manda uma negra com black muito armado’, ou ‘quero um modelo com o nariz assim ou assado’. Isso para mim, como booker negro, funciona como um desafio. Quero empoderar a galera e dizer que a gente tem que ser igual ou até melhor que os outros no mercado”, avalia.

O booker Pepê Santos, de macacão branco, com os modelos que venceram a final do Beleza Black 2019

Para o booker, os clientes nacionais e internacionais dão mais abertura para os modelos considerados exóticos, com rostos diferentes, que acabam sendo belos sem seguir um padrão. É para esse mercado que Pepê e André preparam seus modelos. Nomes como os de Gabriel Pitta, Marcelo Lima e Lucas Evangelista, que acumulam capas de Vogue, GQ, campanhas nacionais para grandes marcas, como Trident, semanas de moda do tamanho do SPFW e temporadas em países distantes, como a China.

Um passo inicial para esses novos rostos é o desfile do Afro Fashion Day, que chega à sua quinta edição em 2019 mantendo suas duas premissas: ser um desfile coletivo só com marcas baianas com uma passarela de modelos negros em sua totalidade. O evento, criado para celebrar o mês da Consciência Negra pelo CORREIO, acredita que a moda baiana é plural, criativa e competitiva e deve ser mostrada por essa força de beleza que o estado apresenta.

“O Afro é a mecânica maior para nossos modelos. O desfile os ajuda a crescer porque é o único que dá espaço para o negro na Bahia”, afirma André. Vencendo o BB, Leideane e Juan já garantiram sua vaga na passarela do AFD, além da premiação do concurso (R$ 1 mil em produtos e contrato de um ano com a One Models para trabalhos futuros).

Quem foi ao Beleza Black conferiu ao longo do evento a criatividade de alguns estilistas e marcas que participam do Afro Fashion Day. Lú Samarato vestiu os jovens na apresentação de dança que abriu a noite. Já Madá Negrif, Black Atitude, Meninos Rei e InCid lançaram coleções. Os modelos desfiram ainda para Yoshi, Ranço Negro, Dendezeiro de Hisan (Hisan Silva), Pedro Batalha e GRV Modas. O evento teve como objetivo ajudar o Lar Vida, instituição localizada na Estrada Velha do Aeroporto, que cuida de crianças portadoras de mutação genética.