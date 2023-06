Confira os vencedores do concurso Beleza Black 2023

A 26ª edição do Beleza Black foi realizada no último domingo (4). O concurso, que busca valorizar a beleza e a cultura negras, foi realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba, em Salvador. A iniciativa é promovida pela agência One Models Bahia e surgiu como parte de um grupo de ações afirmativas para a comunidade negra no mercado fashion e publicitário da capital baiana.

Cerca de 120 candidatos passaram por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshops - que incluíram didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento do mercado de moda e publicidade. No domingo, seis nomes foram escolhidos como vencedores do concurso, que, este ano, teve, como jurados, o estilista Junior Rocha, a jornalista Tarsilla Alvarindo, o influenciador digital Uran Rodrigues, a empresária e influenciadora Najara Black e o gestor de Marketing e projetos do Jornal Correio, Nelsinho Pereira.

Os finalistas representam bairros de Salvador ou municípios da Bahia. Os vencedores do Beleza Black 2023 foram Leticia Santana (Barra - Salvador) e Bruno Almeida (Nova Brasília - Salvador) – na categoria Casal Teen; Fabrício Gomes (Cosme de Farias - Salvador) e Iasmin Santos (Arraial do Retiro – Salvador) – na categoria Juvenil; e Lívia Sansil (Bairro da Paz – Salvador) e Felipe Lessa (Camaçari) – na categoria Adulto. Todos ganharam um contrato de agenciamento por um ano com a One Models Bahia.

“Realizar o Beleza Black é um desafio que nos fortalece a cada ano. Trocar experiência com esses jovens, mostrar a eles que são capazes de tudo e que a cor da sua pele é poderosa, me faz um profissional mais ávido de poder realizar mil concursos como este. Só gratidão e empretecimento no aquilobamento que é o Beleza Black”, ressaltou Pepê Santos, diretor artístico do concurso.

O concurso já foi responsável pela descoberta de talentos hoje no mercado nacional e internacional, como Augusto Rocha (modelo / Mahamundra), Gisele Moraes (modelo internacional), Priscila Santiago (Miss Bahia 2013), Gabriel Pitta (modelo), Marcelo Lima (modelo), Lucas Evangelista (modelo), Sophia Laura (modelo internacional), Santt (modelo Way Model) e Carlos Cruz (modelo /influencer).