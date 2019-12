Confira programação de Natal nas igrejas e paróquias de Salvador

A Arquidiocese de Salvador divulgou a programação das celebrações de Natal. Na Catedral Basílica, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa do Galo no dia 24 de dezembro, às 18h. Já no dia 25, às 10h, o Arcebispo celebrará a Missa do Natal.

As paróquias também celebram o nascimento do Menino de Jesus e as programações podem ser conferidas nas próprias comunidades. Uma delas é a Paróquia Conversão de São Paulo (Fazenda Grande do Retiro), onde o bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida presidirá Missa às 9h do dia 25 de dezembro. Dom Marco também celebrará a Missa na Festa do Titular da Paróquia Deus Menino (Engenho Velho de Brotas), no dia 25, às 19h.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura), na véspera do Natal (24) serão celebradas Missas às 7h e 21h, na Matriz; às 19h30 nas comunidades Santa Edwiges (esta presidida por Dom Marco), Santo Inácio e São Francisco Xavier; e às 21h na Comunidade São Paulo (presidida por Dom Marco). No dia do Natal (25), a comunidade participará da Missa às 9h, na Comunidade Cristo Rei.

Na Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina), as Missas da véspera do Natal – 24 de dezembro – serão celebradas na Comunidade São Lázaro e São Roque, às 8h; na Matriz, às 18h e 19h30; e nas comunidades Sagrado Coração de Jesus (Baixa da Alegria), Imaculado Coração de Maria (Alto de Ondina), Nossa Senhora dos Navegantes (Alto da Sereia) e Nossa Senhora Educadora (Colégio ISBA), às 19h. Já no dia 25, as Missas acontecerão às 8h, na Comunidade Nossa Senhora Educadora; às 9h30, na Comunidade São Lázaro e São Roque; e às 18h, na Matriz.

No bairro do Uruguai, a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II também está com uma programação especial: no dia 24 de dezembro, às 20h, acontecerá a Vigília do Natal, na Matriz; e no dia 25 os fiéis participarão da Missa do Natal, às 9h, na Capela Nossa Senhora da Boa Esperança. Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) a Missa da Véspera do Natal (24) terá início às 19h; e a Missa do Natal (25) acontecerá às 18h30, ambas na Matriz.

A Solene Celebração na Véspera do Natal (24) terá início às 18h, na Matriz da Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho). Já no dia do Natal (25) as Missas serão celebradas às 7h30 e às 18h30, na Matriz, e às 17h, no Conjunto Santa Madalena.

O Natal do Senhor também será celebrado pelos paroquianos da Paróquia São Marcos (Fazenda Grande 3). No dia 24 de dezembro a Missa do Galo terá início às 20h, na Matriz; e no dia 25, também na Matriz, os fiéis participarão da Missa às 9h.

Na Paróquia São João Evangelista (Mussurunga) a Missa da véspera do Natal (24) será na Matriz, às 19h. Já no dia 25 de dezembro os fiéis participarão das Celebrações Eucarísticas às 19h, na Matriz e na Comunidade Maria de Nazaré.

A Paróquia São Cristóvão (bairro São Cristóvão) também celebra o nascimento de Jesus com uma programação especial: no dia 24, às 20h30, haverá a Missa da Vigília de Natal; e no dia 25, às 18h30, os fiéis participarão da Missa do Natal. Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã) serão celebradas Missas no dia 24 de dezembro, às 19h, na Matriz e na Comunidade São Pio. Já no dia 25, a Celebração Eucarística terá início às 11h, na Matriz.

Quem mora no bairro do Imbuí poderá participar das Missas no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No dia 24 as Celebrações Eucarísticas acontecerão às 18h e às 20h. Já na Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate) as Celebrações Eucarística no dia 24 de dezembro acontecerão às 17h e 19h30; e no dia 25, às 6h30, 12h e 17h, ambas na Matriz.

Na Paróquia São Tiago Maior (Boca da Mata) haverá Missa no dia 24 de dezembro, às 19h, na Matriz; e no dia 25, também às 19h, os fiéis celebrarão a Solenidade do Natal. Em Sussuarana, a Paróquia São Daniel Comboni realizará a Vigília de Natal (24), na Matriz, a partir das 20h. No dia 25 de dezembro serão celebradas as Missas de Natal às 7h30 (Comunidade Santo Antônio) e às 18h30 (Comunidade Divina Luz).

Na Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras V) a Missa da Véspera do Natal (24) terá início às 19h, na Matriz; e no dia 25, também na Matriz, a Celebração Eucarística acontecerá às 19h30. Já na Paróquia São Paulo Missionário a Missa da Noite do Natal (24) terá início às 21h, na Matriz. Os fiéis também participarão da Missa Solene do Natal do Senhor, no dia 25, às 18h.

Na Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja a Vigília do Natal do Senhor, em 24 de dezembro, será celebrada às 19h na Matriz e na Comunidade Imaculado Coração de Maria. Já no dia 25, a Missa pelo nascimento de Jesus terá início às 18h. Quem desejar, poderá realizar um gesto concreto, por meio da doação de artigos para enxovais de bebê.

Na Paróquia Santa Clara (Águas Claras) os fiéis participarão de Missas no dia 24, às 18h, na Comunidade Nossa Senhora das Graças; e às 20h na Matriz. Já no dia 25 de dezembro, a Missa terá início às 8h, na Matriz.

O Natal também será celebrado na Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos). No dia 24 de dezembro as missas acontecerão às 18h, na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, e às 19h30, na Comunidade Matriz. Já no dia 25, a Celebração Eucarística terá início às 19h30, na Matriz.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato) as Missas serão celebradas às 19h30, no dia 24 de dezembro; e às 8h30, no dia 25. Já na Paróquia Santíssimo Sacramento (Ilha de Itaparica) a Missa do dia 24 de dezembro será celebrada na Comunidade Senhor do Bonfim, às 19h; e a do dia 25 será na Comunidade São Lourenço, às 9h.

A programação natalina na Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas) conta com Missas na Matriz no dia 24, às 19h e no dia 25 de dezembro, às 7h. Já na Paróquia Nossa Senhora da Paz (Bairro da Paz) as Celebrações Eucarísticas acontecerão no dia 24, às 20h, e no dia 25 de dezembro, às 9h, ambas na Matriz.

Em Alto de Coutos, os fiéis da Paróquia São Francisco de Assis participam, no dia 24 de dezembro, de Missas às 18h nas comunidades São Benedito e Santa Terezinha; e às 19h0, na Matriz. No dia 25 de dezembro a Celebração Eucarística terá início às 7h, na Matriz.