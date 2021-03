Confira programação para celebrar o Aniversário de Salvador em casa

O aniversário de 472 anos da cidade de Salvador poderá ser comemorado de casa, pelos soteropolitanos, com uma programação especial de filmes, exposições e rodas de conversas online. A programação começou no último final de semana e segue até o dia 6 de abril.



A Fundação Gregório de Matos (FGM) festeja, desde sábado (27), o aniversário da primeira capital do Brasil. O chamado #ConexãoFGM edição especial 472 exibirá, a partir desta segunda-feira (29), dois filmes por dia, oficinas e uma roda de conversa sobre a cidade. Os filmes “Sou o Carnaval”, com direção de Márcio Cavalcante, e “Balú”, com direção de Paula Gomes, estarão disponíveis a partir das 8h desta segunda, no canal da Fundação, no YouTube.



Já às 18h30, acontece mais uma edição do Patrimônio É... com o tema “472 anos: Salvador nas redes!”, também no canal do YouTube da Fundação. Na terça-feira (30), o #ConexãoFGM exibe, também a partir das 8h, os filmes “Samba Junino - de Porta em Porta”, com direção de Fabíola Aquino, e “Retalhos: A Memória Viva de Saramandaia”, com direção de Lucio Lima. O encerramento acontece no dia seguinte, com a exibição dos filmes “Dois de Julho - Um sonho de Liberdade”, de Yuri Rosat, e “Sujeito Objeto”, de Djalma Calmon.

Já às 16h, no canal do YouTube do Quabales, acontece o Cineclube Boca de Brasa - Quabales, com curtas e longas brasileiros que trazem a diversidade de produções e que, nos últimos anos, consolidou a presença de profissionais negros, LGBTs, indígenas, ampliando o olhar para nossa sociedade. Serão convidados para os debates artistas baianos consagrados e jovens cineastas moradores do Nordeste de Amaralina que atuam profissionalmente na área.

Às 19h, acontece a edição do Diálogos Boca de Brasa - Subúrbio 360, no canal do YouTube Boca de Brasa. O encontro reunirá a gestora cultural Ana Vaneska, a pesquisadora cultural Gica Nussbaumer e a psicóloga com MBA em gestão de pessoas Myriam Galvão.



A Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA) oferece atividades virtuais em homenagem à primeira capital do país. O Centro de Memória da Bahia (CMB), unidade da FPC, realiza encontro virtual com o historiador Rafael Dantas, intitulado 'Salvador da Bahia - um destino', às 20h, na página oficial da FPC no YouTube.

Os museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia também celebram, com programação virtual entre os dias 29 de março e 6 de abril, os 472 anos de Salvador. Abrindo os festejos, em 29 de março, às 17h, o Museu Abelardo Rodrigues promove a live “São Francisco Xavier, padroeiro da cidade de Salvador e sua composição iconográfica no acervo do Museu Abelardo Rodrigues”. A transmissão acontece através do Instagram @museusdabahia.

O público também pode realizar um tour virtual pelo Museu de Arte Moderna da Bahia, conferindo detalhes das obras dos projetos “Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos” e “Cores, Amores, Recantos… Bahia”, além da exposição virtual “A vida é da cor que pintamos”, que traz as obras prediletas do acervo particular do artista baiano Chico Liberato. O link estará disponível na bio do perfil do museu no Instagram (@bahiamam).

Entre os dias 29 de março a 6 de abril, o Palacete das Artes apresenta nas redes sociais a exposição virtual “Águas de Salvador e da Baía de Todos os Santos”. A mostra individual do artista plástico Sérgio Amorim aborda o cotidiano de Salvador em diálogo entre o mar e as raízes da cidade, além de trazer um olhar sensível ao cenário soteropolitano e suas relações com o recôncavo e com o sertão baiano.

Já no dia 31 de março, às 17h, é a vez do Museu Tempostal promover a live "Cidade de Salvador em perspectiva histórica, que contará com a mediação da museóloga Aiala Gonçalves e a participação da historiadora Raiza Canuta da Hora. Será no Instagram @museusdabahia também.



CORREIO: Além da edição especial nesta segunda-feira, o jornal está preparando ações em suas redes sociais que vão estimular a interação com o público. “Lançamos um filtro exclusivo no Instagram que transporta os leitores para pontos turísticos de Salvador. Teremos também um quiz no Story e figurinhas de Whatsapp com o tema”, antecipa Danilo Bittencourt, analista de Projetos Especiais do CORREIO.

O Aniversário de Salvador é uma realização do jornal Correio com o patrocínio da Wilson Sons, Jotagê e CF Refrigeração e o apoio da Sotero, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, JVF e AJL.