Confira quais cinemas abrem nessa quinta em Salvador

Depois de passar quase três meses de portas fechadas e poltronas vazias os cinemas de Salvador receberam autorização para voltar a funcionar. As unidades que ficam nos shoppings afirmaram que vão reabrir essa semana, mas há exceções. O segmento estava paralisado desde o dia 19 de fevereiro, quando outros setores do comércio também tiveram as atividades suspensas devido à segunda onda da pandemia.

Os cinemas podem funcionar das 10h às 22h. Os clubes sociais, recreativos e esportivos também poderão voltar a operar a partir desta quinta-feira (13), de segunda a sexta, das 6h às 22h, aos sábados, até às 18h, e aos domingos, até às 14h. Já os centros e espaços de convenções têm autorização para realizar apenas eventos científicos e com até 50 pessoas.

Todas essas mudanças foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis, em evento virtual, nesta terça-feira (11). Ele citou quatro justificativas para a reabertura dessas atividades. Primeiro, disse que a média móvel de novos casos de covid-19 está em queda há 15 dias consecutivos na capital. Segundo, que a média móvel de casos ativos também está em redução faz seis dias.

Depois, que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 75%, e concluiu destacando que 600 mil pessoas estão vacinadas no município, o que representa 30% do público alvo (pessoas acima de 18 anos), ou 20% da população.

“Estamos em um processo de vacinação avançado em nossa cidade que nos permite realizar essas mudanças de forma segura, consciente de que estamos tomando a decisão acertada. Porém, cabe frisar que não estamos livres da pandemia, que precisamos manter todos os cuidados, respeitar os protocolos de abertura dessas atividades, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscara, enfim, precisamos nos cuidar”, afirmou Bruno Reis.

Em seguida, ele justificou a reabertura. “As atividades que estão sendo retomada têm entorno de 60 dias suspensas. Buscando o equilíbrio entre a preservação da vida, e a prioridade sempre foi salvar vidas, e a preservação dos empregos e dos negócios, pensando na sobrevivência de milhares de soteropolitanos, é que nós estamos dando um paço para a fase amarela”, disse.

As empresas terão que seguir os protocolos de segurança que já estavam em vigor antes da interrupção dos serviços, como limitação de público e distanciamento. Procurada, a rede UCI Oriente informou que os três cinemas operados pela empresa em Salvador vão reabrir na sexta-feira (14), nos shoppings da Bahia, Barra e Paralela.

Outros quatro shoppings confirmaram a reabertura para essa semana. Na quinta: Shopping Bela Vista e Salvador Norte Shopping (Cinépolis), e Center Lapa (Cine Imperial). O Salvador Shopping (Cinemark) está com previsão de reabrir no sábado (15). O Cine Glauber Rocha tem expectativa de retomar as atividades na próxima semana. Já o Shopping Paseo (Sala de Arte) informou que ainda não tem previsão.

Sete dias

Além de anunciar a reabertura desses segmentos, o prefeito ampliou os dias de funcionamento do que já estava aberto. Shoppings e comércio de rua, por exemplo, estavam autorizados a funcionar apenas de terça a sábado, e bares e restaurantes de quarta a domingo. A partir de amanhã, todos poderão operar os sete dias da semana.

O que não muda é o horário de funcionamento escalonado. Shoppings só podem funcionar das 10h às 21h, e terão que manter essa restrição para evitar a sobrecarga no transporte público. A prefeitura teme que os ônibus sejam ainda mais demandados se todas as empresas começarem a dispensar os funcionários no mesmo horário.

A única exceção é para os escritórios administrativos de advocacia. Nesses locais, o fim do expediente foi ampliado das 17h para as 19h. O gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo, disse que a decisão terá diversos impactos.

"Essa reaberta é mais um passo a frente para o retorno pleno das nossas atividades que seguem, a cada liberação, rigorosamente todos os protocolos para garantir a segurança dos nossos clientes, funcionários e colaboradores. A ampliação do funcionamento todos os dias vai beneficiar os lojistas que foram tão impactados com a pandemia e que, aos poucos, vêm recuperando suas vendas e a saúde financeira dos seus negócios", disse.

As mudanças dividiram opinião nas ruas. O consultor de vendas Ivanildo Azevedo, 41 anos, aprovou. “Não adianta proteger a cidade do corona e a população perder os empregos e passar fome. Já que os números diminuíram é hora de reabrir”, disse.

A estudante Gabriela Assis, 29, discorda. “Os números ainda estão altos. Acho temeroso reabrir mais atividades nesse momento. O melhor seria aguardar os números caírem um pouco mais e avançar com a vacinação”, opinou.

Nova fase

As novas mudanças colocam Salvador na chamada fase Amarela de retomada das atividades econômicas. A prefeitura criou uma escala composta por quatro etapas para orientar a reabertura do comércio. A primeira, fase Roxa, é quando tudo está fechado e somente o que é essencial funciona. Ela vigorou de fevereiro até 4 de abril.

A partir do dia 5 de abril começou a fase Vermelha, quando parte das atividades não essenciais foram autorizadas, mas com horários escalonados, restritos a cinco dias de funcionamento na semana, e com toque de recolher às 20h. Essa etapa se encerra hoje.

A partir de amanhã, começa a fase Amarela, quando não existe mais restrição de dias, apenas de horários, e o toque de recolher é às 23h - mas na Bahia ele ainda está restrito às 21h, por isso, a prefeitura informou que a fase foi ativada parcialmente. A última etapa antes da liberação total é a Verde, momento em que os horários ainda são escalonados, mas não existe mais toque de recolher. Não há previsão de quando ela será ativada.

Confira a data de reabertura dos cinemas:

Quinta-feira (13):

Cinépolis - Shopping Bela Vista e Salvador Norte;

Cine Imperial - Shopping Center Lapa;

Sexta-feira (14):

UCI Oriente - Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela;

Previsão para Sábado:

Cinemark - Salvador Shopping;

Previsão para a próxima semana

Cine Glauber Rocha

Sem previsão:

Sala de Arte - Shopping Paseo;

*Todos com horário de funcionamento das 10h às 22h;