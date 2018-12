Confira um roteiro de bazares na cidade para gastar pouco no Natal

Dezembro chegou e as festas de final de ano se aproximam. E com elas a vontade de desfilar com um lookinho, acessórios, sapatinhos novos. Mas também é tempo de economizar. E como juntar as duas coisas? Exatamente, comprando em um bazar.

Para facilitar, a gente pensou em uma lista com alguns deles que vão rolar na cidade nos próximos dias. Fica atento e marca na agenda para não perder nenhuma oportunidade.

Dora Vende Tudo

Esse é o nome do bazar que rola na Loja Guapa, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (7) a partir das 10h até 18h. Estarão à venda peças que são do acervo de uma das sócias, Dora, da marca Com Amor, Dora. As roupas variam do M ao GG, mas também tem acessórios de cabelo e calçados. Nada passa de R$ 50, de acordo com a organização.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Serviço

Dora Vende Tudo

Data: 07/12 (sexta-feira)

Horário: 10h às 18h

Local: Guapa - Multimarcas artesanais (Rua Odilon Santos, 205 - Loja 01, Rio Vermelho)

(Foto: Divulgação)

Bazar Solidário mmartan

Em parceria com a Apae Salvador, a mmartan, loja que vende roupas de cama, mesa e banho, vai disponibilizar peças com descontos de até 50%. É uma boa oportunidade para quem deseja dar um bom presente ou incrementar a decoração da casa sem gastar muito. É o Bazar Solidário, que acontece na quadra da Apae até este sábado (8). Parte da renda será destinada aos projetos sociais da Apae Salvador, que ajuda milhares de famílias em todo o estado.

Serviço:

Bazar Solidário mmartan

Quando: Até 08 de dezembro (sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h)

Onde: Quadra da Apae (Rua Rio Grande do Sul, 545, Pituba)

Quanto: Gratuito

Bazar Solidário

Tem também o Bazar Solidário promovido pelo Circuito do Bem, que acontece neste domingo (9) das 14h às 19h, com peças entre R$ 10 a R$ 25. O evento vai reunir sustentabilidade, informação e música no multiespaço A Casa, no final de linha da Pituba. O bazar vai arrecadar recursos para contribuir com as ações da organização social TETO além de suas próprias iniciativas solidárias. Interessados poderão adquirir roupas e sapatos selecionados com a curadoria do Modera Brechó.

A programação conta com consultoria de moda de Kika Maia, Maria Clara Lauton, Kessia Barrote e Mas Macedo. Além disso, vai contar com bate-papo Euzaria, às 17h, e apresentação da DJ Renata Brasil, às 18h. Os clientes ainda serão presenteados com exemplares de lambe-lambe do redator publicitário Fafeth, criador do Poesia de Post.

Serviço:

3ª edição do Bazar Solidário

Data: 09 de dezembro de 2018

Horário: 14h às 19h

Local: A Casa. Rua das Hortências, 478. Final de linha da Pituba

(Foto: Divulgação)

Bazar dos Bazares

Neste sábado, o Portela Café recebe, das 10h às 17h, a primeira edição do Bazar dos Bazares, reservando um dia inteiro para garimpar boas peças. O evento, que tem entrada gratuita, reúne diversos bazares e brechós de Salvador e propõe a troca de informações sobre o mercado local através de uma programação com workshop, oficina e bate-papos a fim de fortalecer o setor na cidade. A curadoria de peças fica por conta do Essa Vibe (@essavibebazar), Flor de Cacto (@flrdcacto), IV Brechó (@quartobrecho), Nanica Brechó (@nanica_brecho), Quarto 11 (@brecho_quarto.11) e Vendinha SSA (@vendinhassa), que trazem um garimpo acessível com peças a partir de R$ 10.

Além disso, o evento conta com a Feira do Vinil, com o acervo do Portela, que também assina a line up em conjunto com o Portela Café trazendo os DJs Jamil, MCaires e Nathi para montarem a trilha sonora do dia.

Vai ter comida também, assinadas por Clazé (@claze7) com um cardápio vegan e docinhos de Ari Brigs (@aribrigs).

Não para por aí, o Bazar dos Bazares também tem flash day de tatuagem. Os desenhos desenvolvidos com exclusividade para o bazar pela tatuadora Lais Cerqueira (@riscodela) estarão com preço fixo de R$80.

Durante o dia também ocorrerão Workshop de Personalização de Jeans com Nathália Luna (@essavibebazar), Oficina de Cosmetologia Natural com Mirelly Almeida (@pocmoda) e os bate-papos “Os desafios de marcas de slow fashion" com Mirelly Almeida e Carolina Carvalho (@tramaseformas) e “O mercado de bazares e brechós em Salvador” com Amanda Dragone e Janaína Castro (@modera.co).

Se liga na programação:

10h Dj Nathi

11h Dj Jamil

12h Dj MCaires

13h Workshop de Personalização de jeans com Nathália Luna

14h Oficina de Cosmetologia Natural com Mirelly Almeida

15h Bate papo: Os desafios das marcas de slow fashion com Mirelly Almeida (@pocmoda) e Carolina Carvalho (@tramaseformas)

16h Bate papo: O mercado de bazares e brechós em Salvador com Amanda Dragone e Janaína Castro (@modera.co)

SERVIÇO

Bazar dos Bazares

Data: 08/12 (sábado)

Horário: 10h às 17h

Local: Portela Café (Rua Itabuna, 304, Rio Vermelho)

Visualizar esta foto no Instagram. Colarzinhos! Esses são para humanos. R$ 7,00 cada um :) Uma publicação compartilhada por Brechó ABPA (@brecho.abpa) em 7 de Dez, 2018 às 4:42 PST

Bazar da ABPA

Para ajudar animais abandonados, o Abrigo São Francisco de Assis (ABPA) também vai realizar um bazar de seu brechó que já funciona online no Instagram. A oportunidade de comprar tanto peças para pets quanto bijuterias para humanos, será no sábado (15), entre 10h e 16h, e domingo (16), entre 9h e 13h, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Entre os itens para pets, o bazar terá peitorais, lacinhos, caminhas, bandanas. Tudo vai variar entre R$ 2 e R$ 40, e todo o lucro das vendas será revertida para a ONG ABPA, que cuida de animais abandonados.

SERVIÇO

Brechó ABPA

Data: 15/12 (sábado) e 16/12 (domingo)

Horário: 10h às 16h (sábado) e 9h às 13h (domingo)

Local: Praça Ana Lúcia Magalhães (Final de Linha da Pituba)

Brechó Mães do Arco-Íris

O brechó funcionará em parceria com o Casarão da Diversidade com o objetivo de proporcionar aos LGBTQI+, um momento de acolhimento com as mães do coletivo, e a oportunidade em adquirir roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, tudo para suprir as necessidades de que esteja precisando de amparo, através do Serviço Social. Itens serão vendidos na faixa de preços de R$ 2 à R$ 10, com renda revertida em cartões de transporte para as/os LGBTQI+.

Serviço:

Quando: Sexta (7)

Onde: R. do Tijolo, 8, Centro

Quando: A partir das 16h