Confronto entre traficantes deixa um morto e três feridos em Sussuarana  

A madrugada desta quinta-feira (5) foi de pânico para os moradores do bairro da Sussuarana, em Salvador. A guerra pelo domínio do tráfico de drogas na região gerou um confronto entre traficantes que resultou em um homem morto e outros três feridos, na região da Avenida Gal Costa.

A vítima fatal do confronto não teve a identidade e idade revelada. No entanto, o nome de um dos baleados consta no boletim diário da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como José Márcio Bruto Santos, de 19 anos.



De acordo com a Polícia Militar, houve um confronto entre os criminosos que efetuaram diversos disparos de arma de fogo nas regiões da Avenida Gal Costa, localidade Pistão, Pau da Lima, e nas ruas Alexandre Ferreira e Santa Tereza.

Após o ocorrido, o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) acionou a PM informando que havia um corpo na rua São Cristóvão, em Sussuarana. As equipes da foram ao local e os criminosos já haviam fugido. A área foi isolada até a remoção do corpo pela equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

Ainda segundo a PM, foram realizadas incursões em toda a região para localizar os responsáveis pelos disparos. No entanto, já por volta de 1h, a PM foi novamente solicitada para apoiar a transferência de outro atingido pelos disparos, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio até o Hospital do Subúrbio.

A PM informou ainda que, desde o ocorrido, intensificou o policiamento na região de Pau da Lima e Sussuarana por equipes das 47ª, 48ª e 50ª Companhias Independentes da Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que está investigando a morte do homem e que, de acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, deflagrados por um grupo ligado ao tráfico de drogas, naquela região. Além do homicídio, três pessoas foram baleadas durante a ação dos criminosos. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão em campo apurando as informações.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier