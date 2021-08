Confusão após furto interrompe vacinação em posto de Camaçari

Uma perseguição policial assustou população e profissionais de saúde que estavam no Centro de Vacinação de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta quinta-feira (26).

O caso ocorreu após um homem cometer um furto e correr entre as cadeiras, em frente a unidade de saúde. Com o tumulto, a Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Saúde (Sesau), decidiu suspender a vacinação no local.

“Em ação policial, agentes buscavam por um suspeito que estava escondido entre as pessoas que aguardavam para se vacinar, ocasião em que o indivíduo efetuou disparo de arma de fogo, causando alvoroço entre os presentes, que na tentativa de se protegerem, correram em direção ao Centro de Vacinação”, explicou a Sesau.

Contudo, segundo informações da Polícia Civil, não houve disparos de arma de fogo. O homem foi preso em flagrante por policiais da 18ª Delegacia Territorial (18ª DT/Camaçari). “Ele foi apresentado na unidade, onde foi feito procedimento de Polícia Judiciária” disse a polícia, em nota.

Com a correria, a porta de vidro da unidade quebrou e os estilhaços feriram algumas pessoas, que, segundo a Secretaria de Saúde, já foram atendidas e passam bem. Alguns servidores também passaram por dificuldades e tiveram crises de hipertensão.

A Sesau também informou que o conserto da porta será iniciado ainda nesta quinta (26) e o atendimento retornará assim que o serviço for concluído.